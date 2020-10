Dnes o 15:25 Zo Slovenska Veľké TESTOVANIE poslancov parlamentu na COVID-19: Niektorí odmietli, iní sú pozitívni!

Vzhľadom na pozitívny test Mariana Kotlebu testovali v piatok poslancov i zamestnancov parlamentu antigénovými testami. Niektorí testovanie odmietli.

Zdroj: TASR/Milan Kapusta , TASR/Martin Baumann

Niektorí poslanci Národnej rady (NR) SR boli v piatok pozitívne testovaní na ochorenie COVID-19. Informoval o tom premiér Igor Matovič (OĽANO) v parlamente po rokovaní poslaneckého grémia. Potvrdil to aj predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina).

Negatívny výsledok

Všetci 13 poslanci Národnej rady (NR) SR z klubu SaS, ktorí sa v piatok nechali otestovať antigénovými testami, majú negatívny výsledok na ochorenie COVID-19. Potvrdil to hovorca SaS Ondrej Šprlák. Testovať sa v piatok bolo aj všetkých 17 poslancov za Sme rodina. Šéf poslaneckého klubu hnutia Peter Pčolinský predpokladá, že všetci majú negatívny výsledok. Testovať sa boli aj poslanci Za ľudí, podľa šéfky klubu Jany Žitňanskej zatiaľ neevidujú pozitívny výsledok.

Pčolinský má negatívny výsledok, uviedol, že ak bude mať niekto z klubu Sme rodina pozitívny test, má o tom informovať. Zatiaľ má informácie o negatívnych výsledkoch. „Všetci poslanci klubu Za ľudí boli v uplynulých 48 hodinách testovaní. Zatiaľ nemáme žiadny pozitívny výsledok,“ povedala Žitňanská.

Pozitívne testovaní

Matovič verí, že aj ostatní zákonodarcovia sa pôjdu dať otestovať, aby ukázali, že sú zodpovední. Kollár doplnil, že nemôže poslancov nútiť k testovaniu. Sám sa však otestovať dá a vyzval na to aj ostatných. Hovorí o nezodpovednosti.

„Podľa mojich informácií už z tých, ktorí testovaní boli, sú niektorí pozitívni. O to viac by som sa išiel testovať a ukázal by som, že som zodpovedný,“ povedal s tým že zatiaľ nevie, ktorí to sú. Mali by podľa neho sami informovať o svojom výsledku a ukázať zodpovednosť. Aj na základe tejto informácie si však myslí, že otestovať by sa mali ísť dať aj ostatní poslanci, ktorí to v piatok neplánovali.

Poslanec Národnej rady (NR) SR Milan Potocký (OĽANO) mal pozitívny test na ochorenie COVID-19, oznámil to na sociálnej sieti. Šéf poslaneckého klubu OĽANO Michal Šipoš potvrdil, že zatiaľ nevie o žiadnom ďalšom poslancovi za OĽANO okrem Potockého, ktorý by mal pozitívny výsledok.

„Žiaľ, môj výsledok bol pozitívny, a preto najbližších desať dní zostávam v karanténe. Nakazil som sa aj napriek tomu, že som si dával pozor. Buďte preto, prosím vás, maximálne opatrní a zodpovední,“ napísal Potocký.

Koronavírus v ĽSNS

Poslanec Národnej rady (NR) SR Martin Beluský (ĽSNS) mal po piatkovom otestovaní antigénovým testom pozitívny výsledok na ochorenie COVID-19. Potvrdil to Beluský. O výsledkoch ostatných poslancov za ĽSNS zatiaľ nevie.

Poslanec tiež informoval, že väčšina členov klubu ĽSNS sa v piatok bola dať otestovať. Niektorí poslanci za ĽSNS sú v karanténe vzhľadom na pozitívny výsledok šéfa strany Mariana Kotlebu. V karanténe je napríklad aj poslanec a hovorca ĽSNS Ondrej Ďurica, ktorý podľa svojich slov čaká na výsledok testu. Ďurica tiež potvrdil, že poslanec Miroslav Suja (ĽSNS) mal negatívny výsledok testu.

Ako ďalej uviedol Ďurica, po piatkovom testovaní mali pozitívny výsledok aj poslanci Magdaléna Sulanová a Andrej Medvecký (obaja ĽSNS).

Testovanie odmietli

Opoziční poslanci Národnej rady (NR) SR za Smer-SD a nezaradení poslanci pôsobiaci v mimoparlamentnej strane Hlas-SD sa nedali v piatok otestovať počas organizovaného testovania poslancov a zamestnancov parlamentu. Potvrdili to hovorcovia strán, uviedol to aj šéf Smeru-SD Robert Fico. Jeho strana to odôvodňuje odporúčaním hlavného hygienika SR Jána Mikasa aj nespoľahlivosťou antigénových testov.

Nezaradení poslanci okolo Petra Pellegriniho sa plánujú dať otestovať v pondelok (26. 10.), keď sa má konať opakované pretestovanie.

„My sa žiadneho cirkusu, ktorý nám tu organizuje Matovič s Kollárom nebudeme zúčastňovať. Máme na to aj iné dôvody,“ uviedol Fico na piatkovom tlačovom brífingu s tým, že sa na testovanie pýtali hlavného hygienika. Mal im povedať, že ak uplynula desaťdňová lehota, odkedy bol poslanec Marian Kotleba (ĽSNS) v pléne, nie je dôvod utekať na testy. Kotleba mal pozitívny test na COVID-19.

Fico má tiež výhrady k nekvalite antigénových testov a ich nákupu. Hovorca strany Ján Mažgút zdôraznil, že ak by niektorý z poslancov Smeru-SD považoval za potrebné sa nechať otestovať, využili by presnejšie testy, napríklad PCR testy. Testovanie teda nechávajú na individuálnom rozhodnutí poslancov.

Zostanú doma

Podľa hovorkyne strany Hlas-SD Patrície Medveď Macíkovej sa má v pondelok konať opätovné pretestovanie organizované Kanceláriou NR SR. „Ďakujeme za túto možnosť vedeniu parlamentu, nakoľko tento test bude relevantnejší a aktuálnejší vzhľadom na prípadné pokračovanie schôdze od utorka. Dovtedy budú poslanci individuálne v domácom prostredí a budú sa správať zodpovedne, aby neohrozovali svoje okolie,“ uviedla hovorkyňa.

Vzhľadom na pozitívny test Mariana Kotlebu testovali v piatok poslancov i zamestnancov parlamentu od 10.00 hod. antigénovými testami v Nemocnici sv. Michala v Bratislave. Kotleba o svojom pozitívnom teste informoval vo štvrtok. V karanténe bol už niekoľko dní, keďže jeho advokát Tomáš Rosina mal pozitívny test na ochorenie COVID-19.

Pozitívne testovaní poslanci sa budú musieť podľa Kollára opätovne pretestovať.

Predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) zároveň v piatok prerušil rokovanie aktuálnej schôdze NR SR do utorka 27. októbra.

Zdroj: TASR/Dnes24.sk