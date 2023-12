6. december 2023 Rastislav Búgel Zo Slovenska Veľkú časť Slovenska ráno zasypal sneh: Už o niekoľko hodín príde NEPRÍJEMNÁ zmena Mikuláš priniesol na Slovensko ďalšiu vlnu sneženia. Odborníci však upozorňujú na blížiacu sa zmenu.

V stredu (6. decembra) sa západné Slovensko zobudilo do zasneženého rána. Sneženie sa postupne rozširuje aj do Trenčianskeho, Banskobystrického a Žilinského kraja. Najintenzívnejšie snehové zrážky boli ráno v Podunajskej nížine.

Najviac snehu bolo ráno v okresoch Komárno a Dunajská Streda, kde už napadlo niekoľko centimetrov.

„V nadchádzajúcich hodinách sa bude sneženie zo západného Slovenska rozširovať aj nad stredné Slovensko, no najintenzívnejšie zrážky sa očakávajú aj naďalej na západe. Tu to však začne byť komplikované,“ upozorňuje server iMeteo.sk. Očakáva sa, že onedlho sa rozsneží aj na celom Gemeri: „V severnejších lokalitách je sneženie o niečo slabšie, no centimetre snehu pribúdajú aj tam.“

Nebude to príjemné

Do okresov Komárno, Levice a Nové Zámky začal prenikať teplejší vzduch. Do sneženia sa začne primiešavať aj dážď. Najnovšie numerické modely predpovedajú, že na západe bude snežiť aj naďalej, no v okresoch Komárno, Nové Zámky a Nitra sa budú vyskytovať skôr zrážky zmiešané.

„Ešte negatívnejšie správy sú pre východné časti okresu Nitra a celý okres Levice, Krupina, Veľký Krtíš a postupne aj Lučenec či Rimavská Sobota, kde sa očakáva aj čistý dážď,“ píše server.

Podľa predikcií nowcastingového modelu dokonca nie je vylúčené, že sa zmiešané zrážky objavia aj v ďalších okresoch.

Počas dopoludnia budú teploty postupne stúpať až sa dostanú nad bod mrazu a bude dochádzať k odmäku.

