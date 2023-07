6 Galéria Zdroj: TASR/Maroš Černý Veriacich neodradilo ani počasie: Na mariánsku púť prišlo takmer 500-tisíc ľudí! FOTO Napriek nestálemu počasiu prekvapilo množstvo stanujúcich a tiež mladých rodín s deťmi. 2. júl 2023 Správy Zo Slovenska

Slávnostnou odpustovou svätou omšou v nedeľu vyvrcholila tradičná púť na levočskej Mariánskej hore. Celebroval ju pražský arcibiskup a predseda Českej biskupskej konferencie Mons. Jan Graubner. Svätú omšu s ním koncelebroval apoštolský nuncius na Slovensku Mons. Nicola Girasoli, košický arcibiskup Bernard Bober a viacerí biskupi zo Slovenska a zahraničia.

Slová o mieri

„Dojmy sú tie najlepšie, pretože vidím veľké zástupy ľudí, ktorí majú otvorené srdcia pre Pána. Majú radi Pannu Máriu a vytvárajú i pekné vzťahy medzi sebou. Dáva mi to nádej i pre budúcnosť, keď budú ľudia, ktorí budú otvárať srdce Božej láske, tak snáď budú i vytvárať také spoločenstvo, ktoré pri pohľade do budúcnosti bude mať nádej,“ uviedol po skončení omše Graubner.

Dotkol sa i vojnového konfliktu na Ukrajine. „Je potrebné povedať, že ak chceme mier, tak je potrebné, aby bol v ľudských srdciach,“ doplnil Graubner.

Vysoká účasť

Podľa moderátora púte Jozefa Lapšanského v poradí 32. slobodná púť od roku 1989 splnila očakávania organizátorov. Počas soboty (1. 7.) a nedele sa na nej zúčastnilo približne 200-tisíc ľudí.

„Veľmi silný bol pútnický týždeň od 25. júna a najmä sv. apoštolov Petra a Pavla. Vtedy sme narátali odhadom okolo 70-tisíc ľudí na dvoch svätých omšiach. Tohtoročná púť od 25. júna do 2. júla dosiahla v návštevnosti číslo blížiace sa k 500-tisíc,“ povedal Lapšanský a doplnil, že napriek nestálemu počasiu ich prekvapilo množstvo stanujúcich a tiež mladých rodín s deťmi.

Dojmy pútnikov

„Som tu asi siedmy-, ôsmykrát. Prišli sme peši z Košíc. Je to také volanie. Ťažko sa dá tomu odolať. Vždy, keď je možnosť, tak radi prídeme. Dva dni sme išli. Bolo to náročné, ale vďaka Bohu sme to zvládli,“ povedala pútnička Mária Hasaralejková.

„Prišla som sem pre všetko, čo sa deje okolo. Aj v rodinnom živote, aj v tomto svetskom živote. Nič pozitívne tam nie je, tak preto,“ doplnila Martina Kapková.

„Viera je dôležitá, lebo v nej je život. Bez viery by sme nemohli spoznať Pána. Dáva mi to nádej na večný život, lebo je to pravý život,“ priblížil Roman Rác.

Púť sa koná pravidelne pri príležitosti júlového sviatku Navštívenia Panny Márie. Levoča patrí k najstarším pútnickým miestam východného Slovenska. Korene mariánskeho kultu siahajú až do 13. storočia.

Zdroj: TASR