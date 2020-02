17. február 2020 MAK Správy Zo Slovenska 13. dôchodky, diaľnice zadarmo... Konajú Smer s SNS protiústavne?

Dve z troch vládnych strán sa rozhodli narýchlo prijímať zákony a nemajú na to legislatívne vysvetlenie. Ak poslanci zákony príjmu, zrejme skončia na Ústavnom súde.

Zdroj: TASR

Nezisková organizácia Via Iuris považuje použitie skráteného legislatívneho konania na otvorenie utorkovej (18. 2.) parlamentnej schôdze za nezákonné. Ani jednu z navrhovaných zmien nepovažuje za vyvolanú mimoriadnou okolnosťou.

Informovala hovorkyňa Via Iuris Katarína Žitniaková. Koaličné strany Smer-SD a SNS chcú na schôdzi odhlasovať 13. dôchodok, zvýšenie prídavku na dieťa a zrušenie diaľničných známok.

„Zákon o tvorbe právnych predpisov jasne uvádza, že vynechať inak povinné pripomienkovanie navrhovaného zákona zo strany orgánov verejnej moci či verejnosti možno iba v prípade, ak nastanú mimoriadne okolnosti," uvádza nezisková organizácia.

Za mimoriadne okolnosti považuje zákon najmä ohrozenie ľudských práv a základných slobôd, prípadne ak hrozia štátu značné hospodárske škody alebo vyhlásenie núdzového stavu či opatrení na riešenie mimoriadnej situácie. Navrhovateľ je taktiež povinný uviesť dôvody pre skrátené konanie, čo sa podľa Via Iuris v tomto prípade nestalo.

Rozhodne prezidentka a Ústavný súd

„Navyše, navrhované zmeny sú tak zásadné, že odbornú verejnú diskusiu, ktorá by zohľadnila na jednej strane prínos a aj riziká navrhovaných zmien, považujeme za nevyhnutnú," pokračuje nezisková organizácia.

„Vláda pri navrhovaných zmenách zákonov týkajúcich sa zvýšenia prídavku na dieťa, stanovenia 13. dôchodku a zrušenia diaľničných známok mimoriadnosť situácie a nevyhnutnosť odvrátiť nejakú hrozbu vôbec neodôvodnila," pokračuje Via Iuris.

V prípade, že by schválila takéto konanie aj Národná rada, podľa neziskovej organizácie by mohol Ústavný súd konštatovať, že prijaté zmeny sú protiústavné.

Zvolanie mimoriadnej schôdze parlamentu, ako aj samotné predložené opatrenia kritizujú viacerí opoziční poslanci. Hnutie Sme rodina sa už vyjadrilo, že nepomôže mimoriadnu schôdzu otvoriť, niektorí nezaradení poslanci avizovali, že sa nebudú na schôdzi prezentovať ani hlasovať za predložené návrhy.

Poslanci za OĽaNO a SaS neplánujú program schôdze podporiť, ak sa však otvorí, chcú sa zapojiť do diskusie. Naopak, ĽSNS zvolanie schôdze podporuje, a to pre rokovanie o Istanbulskom dohovore. Poslanci vládneho Mosta-Híd so zvolaním schôdze nesúhlasia a neplánujú sa na nej ani zúčastniť.

Ak by parlament návrhy zákonov schválil, prezidentka SR Zuzana Čaputová má 15 dní od doručenia zákona na to, aby jednotlivé návrhy podpísala alebo vrátila Národnej rade SR.

Do parlamentných volieb ich môže aj nemusí stihnúť podpísať.

Zdroj: TASR