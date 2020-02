10. február 2020 Správy Víchrica Sabine nám zrejme dá ešte zabrať: Výstrahy pre väčšinu Slovenska!

Ešte nie sme z najhoršieho vonku. Víchrica Sabine, ktorá má na svedomí už 6 ľudských obetí, ešte nepovedala posledné slovo. Slovenský hydrometeorologický ústav vydal výstrahy pre väčšinu slovenských okresov.

Zdroj: TASR

Smrtiace počasie neustáva. V Európe si už víchrica Sabine vyžiadala 6 obetí, z toho 3 tragické úmrtia už potvrdili v susedných štátoch.

V Čechách dokonca v noci vyhlásili kalamitnú situáciu, 290 000 domácností je bez elektrického prúdu.

Zdroj: YouTube.com

Na Slovensku je situácia zatiaľ o niečo pokojnejšia, napriek tomu majú energetici, najmä na strednom Slovensku ,čo robiť. „Bez elektriny je už skoro 2000 odberných miest. Hlavne okolo Žiliny, ale aj na Liptove a Turci. Čakáme, že do rána to bude ešte horšie. Pokiaľ to bezpečnosť dovolí, chlapi budú v teréne aj v noci vyhľadávať poruchy a vymedzovať úseky tak, aby bol dopad na obyvateľov čo najmenší,“ uvádza hovorca akciovky Stredoslovenská distribučná, Miroslav Gejdoš.

Čo nás čaká v utorok?

Meteo vyhliadka na utorok 10. februára nie je zďaleka ružová. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vyhlásil výstrahy pre väčšinu slovenských okresov, najmä pred silným vetrom.

Zdroj: SHMÚ

II. stupeň výstrahy pred silným vetrom platí pre väčšinu juhozápadných okresov od 9-tej- do 14-tej hodiny, 11. februára.

Podľa meteorológov môže sila vetru dosahovať rýchlosť 85–95 km/h, „Táto rýchlosť predstavuje zvýšené nebezpečenstvo pre ľudské aktivity. Predpokladaná rýchlosť vetra je v danej ročnej dobe a oblasti nadpriemerná a pravdepodobnosť spôsobenia škôd je vysoká,“ dodávajú odborníci zo SHMÚ.

II. stupeň výstrahy platí pre okresy Bratislava, Senec, Dunajská Streda, Galanta, Šaľa, Komárno, Nové Zámky, Nitra, Levice, ale aj pre severné okresy ako Tvrdošín, Liptovský Mikuláš, Poprad. V severných okresoch môže sila vetru dosiahnuť rýchlosť až 105 km/h, v nárazoch dokonca 160 km/h.

Záhorie, Považie a stredné Slovensko, budú mať podľa meteorológov o niečo pokojnejší deň, nebudú to však žiadne selanky. Aj tu platí výstraha I. stupňa a vietor môže dosahovať rýchlosť 55–85 km/h.

7 Galéria

Zdroj: Dnes24.sk