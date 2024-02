14. február 2024 ELA Zo zahraničia VIDEO Nová štúdia má DESIVÚ predpoveď: Európe hrozí nová doba ľadová, prísť môže ČOSKORO! Nová vedecká štúdia z Utrechtskej univerzity prináša hrozivú predpoveď pre budúcnosť Európy: hrozí nám bezprostredná doba ľadová.

Zdroj: TASS

Štúdia publikovaná v časopise Nature poukazuje na oslabovanie Atlantickej meridionálnej cirkulácie (AMOC), životne dôležitého oceánskeho systému regulujúceho európsku klímu, informuje iMeteo.sk.

Ako z filmu

V súčasnej dobe sa vedecká komunita zaoberá alarmujúcim vývojom, ktorý by mohol mať pre Európu katastrofálne dôsledky. Podľa nedávneho výskumu vedeného vedcami z Univerzity v Utrechte stojí Európa na prahu novej ľadovej doby, ktorá by mohla znamenať drastické zmeny pre kontinent.

Tento scenár, pripomínajúci príbeh z filmu „The Day After Tomorrow“, naznačuje, že Atlantic Meridional Overturning Circulation (AMOC), kľúčový oceánsky systém zodpovedný za reguláciu klímy v Európe, je na pokraji kolapsu.

Prepad teplôt

AMOC predstavuje rozsiahlu sieť oceánskych prúdov, ktorá odnepamäti formuje európske klimatické podmienky. Tento systém umožňuje transport tepla z tropických oblastí smerom na sever, čo zabezpečuje mierne zimy a temperované letá.

Najnovšia štúdia zistila, že prúdy sú ohrozené rýchlym topením ľadovcov.

Jeho potenciálny kolaps by však mohol spustiť reťazec udalostí vedúcich k výraznému poklesu teplôt, čím by sa Európa prepadla do chladných a nehostinných podmienok, ktoré by mohli pripomínať slávny film „Deň po tom“.

Doba ľadová môže nastať skoro

Podľa modelových simulácií by mohlo dôjsť k prudkému poklesu teplôt, ktorý by Európu zasiahol rýchlejšie, než sa predpokladalo.

Predpokladá sa, že teploty by mohli klesnúť o približne 7°C za desaťročie, čo by viedlo k extrémnym klimatickým zmenám, ako je rozširovanie arktického ľadu smerom na juh, zvýšenie teplôt na južnej pologuli, zmeny v globálnych zrážkových vzoroch a devastácia Amazonského pralesa.

Kedy presne by ku katastrofe mohlo dôjsť, štúdia neuvádza, no pôvodne sa očakávalo, že sa tak môže udiať o niekoľko storočí, no podľa najnovších štúdii tak môže nastať už o pár desiatkov rokov. Malá pravdepodobnosť je aj toho, že sa tak môže udiať už do roku 2050, kedy by priemerná teplota mohla poklesnúť o 3 °C.

Ako to pocítime?

„Tieto zmeny by mali vážne dôsledky nielen na klímu, ale aj pre európsku ekonomiku, poľnohospodárstvo a spoločnosť ako celok. Zvýšená frekvencia extrémneho počasia, ako sú silné mrazy a búrky, by mohla mať za následok výrazné straty v poľnohospodárskej produkcii, zatiaľ čo hospodárske a sociálne následky by mohli viesť k nestabilite a krízam,“ informuje iMeteo.

Štúdia Utrechtskej univerzity je naliehavým varovaním pre ľudstvo. Je nevyhnutné urýchliť boj proti klimatickým zmenám a znížiť emisie skleníkových plynov, aby sa zabránilo zrúteniu AMOC a jeho katastrofálnym následkom.

Štúdia vo svojom závere poukazuje na to, že zrútenie Atlantickej cirkulácie, vrátane Golfského prúdu môže nastať už onedlho a pre Európu by to znamenalo obrovské následky:

Drastický pokles teplôt : Európa by sa mohla ochladiť o 7 °C za desaťročie, pričom v niektorých regiónoch by pokles mohol dosiahnuť až 12 °C za desaťročie.

: Európa by sa mohla ochladiť o 7 °C za desaťročie, pričom v niektorých regiónoch by pokles mohol dosiahnuť až 12 °C za desaťročie. Mrazivé a zasnežené zimy : Mrazy by sa stali častejšími a silnejšími, čo by poškodilo poľnohospodárstvo a vegetáciu.

: Mrazy by sa stali častejšími a silnejšími, čo by poškodilo poľnohospodárstvo a vegetáciu. Častejšie a silnejšie búrky : Európu by mohli zasiahnuť prívalové dažde a silné vetry, čo by spôsobilo vážne škody na infraštruktúre a hospodárstve.

: Európu by mohli zasiahnuť prívalové dažde a silné vetry, čo by spôsobilo vážne škody na infraštruktúre a hospodárstve. Nedostatok potravy a vody : Zníženie poľnohospodárskej produkcie a zhoršenie klimatických podmienok by mohlo viesť k hladomoru a ku potravinovým krízam.

: Zníženie poľnohospodárskej produkcie a zhoršenie klimatických podmienok by mohlo viesť k hladomoru a ku potravinovým krízam. Problémy verejného zdravia: Zvýšený chlad a klimatické katastrofy by mohli spôsobiť nárast chorôb súvisiacich s chladom a respiračných problémov.

Ilustračné foto

Zdroj: YouTube.com

Zdroj: iMeteo.sk