13. február 2024 Rôzne VIDEO: Svetoznáma kapela spievala po východniarsky! Čo poviete, ako im to išlo? Súčasťou švédskej skupiny Rednex, ktorú preslávila skladba Cotton Eye Joe, je aj Michalovčanka Nika Karch.

V piatok sa v michalovskej Chemkostav aréne uskutočnil dvojkoncert slovenskej kapely Desmod a švédskeho zoskupenia Rednex, ktoré je celosvetovo známe okrem megahitu Cotton Eye Joe aj vďaka skladbám ako Wish you were here či Spirit of the hawk.

Už sedem rokov je súčasťou tejto kapely aj Michalovčanka Nika Karch.

„Som veľmi rada, že sa podarilo dotiahnuť kapelu Rednex do Michaloviec, do môjho rodného mesta. Bol to môj taký malý sen, predstaviť sa s nimi doma,“ uviedla ešte pred koncertom Nika.

Na koncerte došlo aj k prekvapeniu. Členovia kapely oblečení v dresoch michalovských športových klubov si pod vedením slovenskej speváčky zaspievali po slovensky.

Radnica zverejnila krátke video so známou pesničkou Ej, zalužicki poľo s ružami okolo. Ako im to podľa vás išlo?

