18. november 2020 Rôzne Vodiči, nemáte ešte zimné pneumatiky? Najvyšší čas prezuť auto, na obzore je sneženie

Naše územie čaká koncom týždňa výrazné ochladenie, ktoré na hory a do severných oblastí Slovenska prinesie snehové prehánky.

V našej oblasti sa chystá ochladenie, ktorý by malo doraziť na konci pracovného týždňa a malo vydržať aj počas nasledujúceho víkendu. Vďaka nemu sa snehové prehánky môžu objaviť aj v nižších polohách na severe územia.

„V noci zo štvrtka na piatok totiž cez naše územie bude postupovať studený front, ktorý bude na mnohé miesta Slovenska prinášať dážď. Za týmto studeným frontom k nám však začne prúdiť od severozápadu chladný vzduch a hranica sneženia začne klesať,“ informuje portál iMeteo.sk.

V noci na piatok by mala hranica sneženia na našom území poklesnúť na 800 m n.m, pričom hranica sneženia bude na severe klesať aj v piatok počas dňa.

Postupne by mala hranica sneženia poklesnúť na severe aj do nižších polôh. Zároveň k nám bude v piatok a v sobotu prúdiť chladnejší a vlhší vzduch v ktorom sa na severe územia budú vytvárať snehové prehánky, či občasné sneženie.

Spolu s poklesom hranice sneženia pocítime aj výrazné ochladenie. Maximálne teploty sa v piatok budú pohybovať od 0 do +7 °C, ale v sobotu sa už môže na severe vyskytnúť aj slabý celodenný mráz a na zvyšku územia bude do +5 °C. V priebehu nočných hodín by malo mrznúť na celom našom území.

Výhľad počasia tak hovorí jasnou rečou. Naše územie čaká v piatok výrazné ochladenie, ktoré na hory a do severných oblastí Slovenska prinesie snehové prehánky.

Nečakajte však, že by prípadné sneženie malo spôsobiť nejaké problémy. Sneh maximálne „popráši“ mestá a obce na severe Slovenska. Inde sa sneženie zatiaľ neočakáva.

Lyžiarska sezóna

Mnohí Slováci sa tešia najmä na lyžiarsku sezónu. Tá však tento rok bude „iná“ a je ešte otázne, či sa vôbec Slováci v tomto kalendárnom roku postavia na lyže.

Na Slovensku sa v súčasnosti lyžovať nedá, všetky lyžiarske strediská sú do odvolania zatvorené. Na Slovensku platí núdzový stav, ktorý potrvá do 29. 12. 2020, ak sa, samozrejme, dovtedy nič nezmení.

„Slovenské lyžiarske strediská však nezaháľajú a už začali pripravovať zasnežovaciu techniku, aby mohli spustiť snežné delá, akonáhle nočné teploty klesnú pod nulu. Tatranské strediská už spustili aj testovaciu prevádzku snehových diel a pripravujú sa na možný štart tohtoročnej lyžiarskej sezóny,“ dodáva iMeteo.sk.

V okolitých krajinách to vyzerá veľmi podobne ako na Slovensku. Zalyžovať si nemôžeme ani v Rakúsku, Švajčiarku či v Taliansku, všade totiž platia veľmi prísne obmedzenia a zákaz rekreačného lyžovania.

Zopár európskych lyžiarskych stredísk je síce otvorených, ale lyžovať je povolené len profesionálnym športovcom, ako napríklad v talianskom stredisku Val Senales/Schnalstal či vo švajčiarskom stredisku Saas Fee.

