27. február 2024 Zo Slovenska Vodiči si NATERAZ môžu vydýchnuť! Kontroverzná novela vyhlášky o dopravnom značení sa ODKLADÁ Vyhláška, ktorá prinášala viaceré zásadné zmeny v cestnej premávke, mala začať platiť 1. apríla. Odložili ju až na rok 2029.

Novelizácia vyhlášky o dopravnom značení, ktorá mala priniesť aj povinnosti pre samosprávy, nezačne platiť 1. apríla. Ministerstvo vnútra (MV) sa so Združením miest a obcí Slovenska (ZMOS) dohodlo na posune jej účinnosti na rok 2029. Dôvodom je aj to, že samosprávy na to nemajú dostatočné finančné prostriedky, absentuje tiež informovanie verejnosti. Informovali o tom na pondelkovej tlačovej konferencii.

Zásadné zmeny

„Vyhláška mala prísť so zásadnými zmenami v rámci dopravného značenia. Urobíme to až vtedy, keď budú na to všetci zainteresovaní na to absolútne pripravení,“ skonštatoval minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD).

Vyhláška mala podľa šéfa rezortu vnútra skomplikovať plynulosť a bezpečnosť na cestách. Zároveň by predstavovala vysoké finančné náklady pre štát, najmä Slovenskú správu ciest a železnice, ale aj jednotlivé obce a mestá na Slovensku, ktoré spravujú väčšinu ciest. Tie však dostatočnými finančnými prostriedkami na výmenu dopravného značenia v súčasnosti nedisponujú.

Čo je cieľom?

Minister v súvislosti s odkladom účinnosti novelizácie vyhlášky avizuje aj zriadenie pracovnej skupiny, aby sa štát, samosprávy i vodiči mohli a vedeli pripraviť. Jej súčasťou by mohlo byť ministerstvo vnútra i dopravy, ZMOS, Únia miest Slovenska či SK8.

„Týchto päť rokov nechceme nechať na nejaký stratený čas,“ ubezpečil Šutaj Eštok s tým, že prioritou je aktuálne pripravenosť na autonómnu dopravu, hoci do budúcnosti treba zvážiť aj dopravné trendy. Cieľom je zabezpečiť hladkú a bezpečnú cestnú premávku. Nevylučuje ani informačnú kampaň.

Môžu sa pripraviť

Odklad účinnosti víta aj predseda ZMOS-u Jozef Božik. Podľa neho ide o dôležité rozhodnutie pre územné, miestne i regionálne samosprávy, teda obce, mestá i kraje, ktoré sa na to môžu lepšie pripraviť aj po finančnej stránke. Snahou však bude zároveň aj zosumarizovanie všetky podnety z celého územia Slovenska. „A možno, aby sme pripravili aj nové dopravné značenia, ktoré si vyžaduje doba a ktoré si vyžaduje aj snaha samospráv vychádzať v ústrety občanom miest a obcí,“ poznamenal Božik.

Čo sa malo zmeniť?

Aktuálna vyhláška ministerstva vnútra prinášala viaceré zásadné zmeny v cestnej premávke. Počítala napríklad s tým, že od apríla bude fungovať nový systém dopravného značenia, ktorý mal okrem iného vyjsť v ústrety autonómnym autám. Vjazd do obce či križovatka by nerušili regulačnú značku, teda prestala by platiť značka obmedzujúca najvyššiu povolenú rýchlosť. Samosprávy by tak museli inštalovať na niektorých miestach nové značky.

Vymizli z nej viaceré dôležité značky.

V praxi by to tiež znamenalo, že v obci by nebolo možné zabočiť cez plnú čiaru do dvora, či na horských priechodoch obísť cyklistu alebo odbočenie na odpočívadlá. Spôsobila by napríklad tiež to, že ak by vodič prechádzal cez tri železničné priecestia, každé by bolo označené iným spôsobom. Podľa dopravnej polície nie sú samosprávy ani obyvatelia na súčasné znenie vyhlášky pripravení, zároveň má byť jasná a zrozumiteľná aj pre bežného vodiča.

