16. jún 2020 Správy Rôzne Vojna na STU pokračuje. Akademický senát je opäť nefunkčný

Akademický senát Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity (AS FIIT STU) v Bratislave je opäť znefunkčnený.

Zdroj: TASR

Jeho členka Michaela Kolesíková, ktorá zastupuje študentskú časť akademickej obce FIIT, sa vzdala svojho mandátu v AS FIIT STU. Informuje o tom vedenie STU na webe.

Týmto právnym aktom došlo k znemožneniu sfunkčnenia vrcholného orgánu akademickej samosprávy na FIIT STU. „Akademický senát FIIT STU je nefunkčný už viac než rok a, žiaľ, tento stav bude pokračovať,“ konštatuje rektor STU Miroslav Fikar.

Vedenie vraj nerozumie

Akademickí senátori získavajú mandáty v demokratických voľbách, zastávajú tak volené funkcie a je plne v právomoci jednotlivých nositeľov mandátov, ako naložia so zodpovednosťou a dôverou svojich voličov, ktorú získali vo voľbách. „Vzdanie sa mandátu k týmto právomociam patrí, a preto toto rozhodnutie rešpektujeme,“ zhodujú sa Fikar s predsedom AS STU Mariánom Peciarom.

Vedenie tvrdí, že nerozumie dôvodom, prečo sa zvolená senátorka vzdala svojho mandátu vo chvíli, keď sa na fakulte opäť sfunkčnila platforma priamo určená aj na obhajovanie záujmov študentov FIIT. „Mrzí nás, že k tomuto kroku došlo práve vo chvíli, keď po takmer roku došlo k opätovnému sfunkčneniu akademického senátu FIIT, v prospech čoho vynaložili mnohí akademickí funkcionári STU, či už z prostredia Akademického senátu STU, vedenia STU, aj rektor STU, enormné úsilie,“ povedal Peciar.

Traumatizovaná univerzita

Kolesíková na sociálnej sieti uviedla, že „odmieta byť súčasťou účelovo zloženého senátu a legitimizovať svojou účasťou jeho rozhodnutia“. Tvrdí, že má svoje hodnoty a pôsobiť v takomto senáte je pre ňu neakceptovateľné. **"Je nám veľmi ľúto, že namiesto konštruktívnej diskusie sa naša kolegyňa študentka vzdala svojho mandátu, a to ešte pred prvým plánovaným zasadnutím AS FIIT po dlhej dobe.

Po roku nefunkčnosti nášho fakultného senátu sme dúfali, že nastúpi dialóg o rozvoji fakulty a prestane traumatizácia celej univerzity a univerzitného senátu,"** uviedol dekan FIIT STU Ivan Kotuliak. O ďalších krokoch bude rozhodovať vedenie univerzity spolu s predsedníctvom a členmi AS STU.

Spory na FIIT STU trvajú už niekoľko mesiacov, pričom sa vyhrotili začiatkom roka po tom, ako 9. januára dostala výpoveď bývalá dekanka Mária Bieliková. Následné rokovanie s cieľom upokojenia situácie prinieslo niekoľko dohôd, no situácia sa aj tak úplne neupokojila. Časť zamestnancov fakulty vstúpila do štrajku na začiatku letného semestra 17. februára a následne štrajkovala každý pracovný deň. Štrajk prerušila až mimoriadna situácia v súvislosti s novým koronavírusom. AS FIIT STU bol viac ako rok nefunkčný. Začiatkom júla na fakulte zvolili zvyšných členov senátu, čím sa stal funkčným.

