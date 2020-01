17. január 2020 Voľby 2020 VOĽBY 2020: Mladí by mali mať dôvod tu žiť a pracovať, hovorí exminister Drucker

Drucker verí, že program, ktorý predstavili, je jedným z najlepších programov, ak nie najlepší, aký je do volieb v roku 2020 pripravený.

Zdroj: TASR

Silná rodina, spravodlivé zdravotníctvo pre všetkých, dôstojný život seniorov a zraniteľných skupín, vzdelanie, veda, výskum a inovácie, fungujúci a poctivý štát, zdravé hospodárstvo v regiónoch a moderná národná politika, to sú hlavné body volebného programu strany strany Dobrá voľba, ktorý predstavila v piatok v Bratislave.

Priority strany

„Našou ambíciou je byť modernou stranou so silným sociálnym programom. Už je zrejmé, že projekt sociálnej demokracie pod vedením Roberta Fica zlyhal,“ uviedol predseda strany Tomáš Drucker s tým, že Smer-SD vyčerpal svoje možnosti. Drucker pôsobil v poslednej Ficovej vláde ako nominant Smeru na poste ministra zdravotníctva.

V rámci priority silnej rodiny chce strana vytvoriť pre mladých také podmienky, aby mali dôvod žiť a pracovať na Slovensku. „Musíme im umožniť bývať bez ťažkého bremena úveru, a pritom nevytvárať getá pracujúcej chudoby,“ uviedla Dobrá voľba vo svojom volebnom programe.

Pri priorite spravodlivého zdravotníctva pre všetkých chce zdravotnú starostlivosť orientovanú na výsledky a dostupnú každému pacientovi bez rozdielu.

„Navrhujeme, aby rozpočet z verejných zdrojov bol minimálne na úrovni 6,5 percenta HDP, aby sme si mohli dovoliť najmodernejšiu liečbu a výborných zdravotníkov, aby nám tí najlepší neutekali do zahraničia,“ uviedla strana.

Fungujúci a poctivý štát je pre Dobrú voľbu rovnako dôležitý. „Sme presvedčení o tom, že tragické udalosti ostatných rokov ukázali v celej šírke nedostatky súčasného modelu organizácie prokuratúry. Chceme preto presadiť zásadné zmeny jej organizácie a kompetencií,“ doplnila.

Drucker na záver skonštatoval, že sa hrdo hlási k tomu a verí v to, že program, ktorý predstavili, je jedným z najlepších programov, ak nie najlepší, aký je do volieb v roku 2020 pripravený. „Ak chceme udržať a presadzovať ďalej fungujúci sociálny charakter štátu, tak je potrebné mať ľudí, ktorí to reálne dokážu,“ uzavrel.

