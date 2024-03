Včera o 23:51 ELA Politika Voľby24: V prezidentských voľbách predbehol Pellegriniho Ivan Korčok Po sčítaní 85,61 percenta okrskových zápisníc sa poradie na prvých dvoch miestach zmenilo.

Zdroj: TASR/Martin Baumann

Aktualizované 23:51 Aktuálne vedie Ivan Korčok so ziskom 39,28 percenta hlasov. Druhý je Peter Pellegrini s 39,07 percenta. Vyplýva to z priebežných neoficiálnych výsledkov, ktoré zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR.

Na treťom mieste je predbežne naďalej Štefan Harabin, ktorému sa podarilo získať 12,23 percenta voličov. Za ním nasleduje Krisztián Forró so ziskom 3,55 percenta, Igor Matovič s 2,26 percenta, Ján Kubiš s 1,96 percenta, Patrik Dubovský s 0,69 percenta, Marian Kotleba s 0,60 percenta a Milan Náhlik s 0,14 percenta hlasov.

Volebná účasť sa priebežne zvyšuje, aktuálne dosahuje 50,28 percenta.

Pellegrini kampaň meniť nebude

Prezidentský kandidát Peter Pellegrini sa zatiaľ neodváži tipovať výsledok prvého kola volieb prezidenta. Volebná účasť by sa podľa jeho slov mohla blížiť k 50 percentám. Ak postúpi do druhého kola, štýl svojej kampane nechce meniť.

„Zažil som veľa volieb, keď sa niektoré čísla, ktoré boli na úvod uvedené, výrazne zmenili, niekedy to ostalo. Máme za sebou sedem percent spočítaných hlasov, čo som videl, kde by sa mohlo zdať, že náskok je vysoký. Ale už som zvyknutý, že treba to vnímať s veľkou pokorou,“ reagoval Pellegrini na prvé sčítané hlasy.

Spôsob vedenia svojej kampane nechce Pellegrini v druhom kole meniť. Tvrdí, že to nie je súboj programov a politických strán.

„Súperíte ako osobnosť a človek,“ povedal. Nemyslí si, že kampaň treba teraz dramaticky meniť. „To očakávam skôr z druhej strany, že budú snažiť možno viac agresívnejšie voči mne vystupovať,“ skonštatoval. Zdôraznil, že si chce zachovať slušný, pokojný štýl politiky.

Korčok chce byť nadstranícky

Ivan Korčok chce pred druhým kolom volieb zdôrazňovať to, že chce byť nezávislým a nadstraníckym prezidentom. „Nečakajte odo mňa žiadnu atómovku,“ povedal.

Hovorí, že voliči Petra Pellegriniho vidia, že neplní svoje sľuby – napríklad pri znižovaní cien potravín či tým, že asistuje zhoršovaniu vzťahov so zahraničnými partnermi.

Ivan Korčok povedal, že sa chce v druhom kole volieb prihovárať aj voličom vládnej koalície, pretože podľa neho nie sú spokojní s predstaviteľmi vlády. Aj voliči Štefana Harabina podľa neho chcú to, čo ponúka.

„Musím sa viac prihovárať voličom tých, ktorí volili vládne strany, lebo je úplne evidentné, aj z toho, čo som ja zažil po Slovensku, že nie sú spokojní. Nie sú spokojní s tým, akým spôsobom vláda vládne, kam ťahá Slovensko,“ skonštatoval Korčok. Zároveň považuje za dôležité ďalej zostať v teréne.

Korčok si myslí, že namiesto pokoja, ktorý sľubuje jeho protikandidát Peter Pellegrini, by malo Slovensko pridať. Slovensko sa podľa neho neuberá dobrým smerom a Pellegrini sa chce z tejto situácie stiahnuť do prezidentského paláca. „A chce naďalej nad týmto nedobrým vývojom na Slovensku šíriť pokoj,“ komentoval.

Zdroj: TASR