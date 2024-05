5. máj 2024 ELA Správy Politika Voliči opozičných strán si jednoznačne ŽELAJÚ vstup Ivana Korčoka do straníckej politiky Hoci protikandidát Petra Pellegriniho získal v prezidentských voľbách vyše 1,2 mil. hlasov od voličov, otázne je, či po neúspechu má politickú budúcnosť.

Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

Voliči opozičných strán si jednoznačne želajú vstup Ivana Korčoka do straníckej politiky, ukázal prieskum Focusu pre reláciu Na telo. Z voličov SaS je to až 80 percent. Za je aj 78 % voličov PS, pričom 40 percent z nich by chcelo, aby Korčok založil vlastnú stranu.

Opak, a teda že by Ivan Korčok nemal vstúpiť do straníckej politiky, si myslí 53 percent odpovedajúcich.

Porazeného prezidentského kandidáta by chcelo v politike vidieť aj viac než 50 percent priaznivcov KDH a 73 percent voličov Matovičovho hnutia.

Proti je takmer 80 percent voličov Smeru. Rovnaký názor má aj 74 % priaznivcov Hlasu a SNS. Oproti tomu až štvrtina voličov Republiky by bola za Korčokov vstup medzi straníckych politikov.

Zdroj: Dnes24.sk