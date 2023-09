6 Galéria Zdroj: instagram.com/helenavondrackovacz Vondráčková OHÚRILA v bikinách: Má 76 rokov, ale postavu ako tínedžerka! FOTO To je ale telo! Povzdychnú si mnohé ženy, ale aj zasnívajú niektorí muži pri pohľade na českú spevácku divu Helenu Vondráčkovú počas dovolenky. Nahodila totiž bikini! 21. september 2023 Magazín Lifestyle

Obliecť si plavky v štýle bikín vo veku uznávanej umelkyne je odvaha. Ale nie pre Helenu Vondráčkovú, ktorá si figúru drží už roky. No treba uznať, že ako dôchodkyňa, ktorej to už „ťahá“ na osemdesiatku, si to môže dovoliť.

Dôkazom sú fotky z dovolenky, ktoré diva má na Instagrame.

„Takto si užívame tohtoročné Slapy,“ napísala Vondráčková k príspevku, ku ktorému pridala aj zopár fotiek.

A práve tie sú hlavným motívom článku. Veď pri pohľade na telo českej ikony spevu nám dáte za pravdu.

Uznaním prekypovali aj jej sledovatelia v príspevkoch, kde jej písali pozitívne postrehy a pochvaly. Jej telo prirovnávali ku dvadsať ročným ženám či dokonca tínedžerkám. Našli sa však aj takí, ktorí neváhali použiť aj urážlivé komentáre.

Podľa záberov vidieť, že v lete uprednostnila speváčka pobyt na priehrade Slapy pred luxusným zájazdom niekam do exotiky. Pred pár týždňami však bola aj na Kanárskych ostrovoch, presnejšie v meste Tenerifé, odkiaľ tiež pridala príspevok na sociálnych sieťach.

Zdroj: Dnes24.sk