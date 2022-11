Zdroj: Facebook.com/SMER - SD VULGÁRNY Fico sa obul do Čaputovej: Prezidentka je v prd.li, je chudera a nerešpektujem ju! Všetko sa to odohralo na tlačovke Smeru-SD, kde si hlavné slovo zobral Robert Fico. Viackrát vo svojom prejave sa vyjadril k prezidentke Zuzane Čaputovej. 30. november 2022 han Politika

30. november 2022 han Politika VULGÁRNY Fico sa obul do Čaputovej: Prezidentka je v prd.li, je chudera a nerešpektujem ju! Všetko sa to odohralo na tlačovke Smeru-SD, kde si hlavné slovo zobral Robert Fico. Viackrát vo svojom prejave sa vyjadril k prezidentke Zuzane Čaputovej.

Líder Smeru reagoval na vystúpenie prezidentky v NR SR, kde predniesla správu o stave republiky. Podľa neho v nej ukázala, že jednoznačne stojí na strane koalície. Čo je však smutné, viackrát ju nazval chuderou a nerešpektuje ju.

„Strana Smer účasťou na prejave prezidentky prejavila úctu a rešpekt k funkcii prezidentky. Ale neprejavila úctu k Zuzane Čapuutovej, pretože preukázala svoju nesvojprávnosť,“ začal Fico tlačovú konferenciu, ktorú nájdete na Facebooku strany Smer-SD.

„Ak sa domnieva, že prečítaním niekoľkých štatistických údajov, alebo že pôjde baliť sáčky pre chudobu si pomôže, sa mimoriadne mýli. Tento prejav, to bolo strašné, to je hanba,“ pokračoval Robert Fico.

Nezniesli kritiku

V Smere cítia veľkú krivdu z toho, že sa v Čaputovej správe objavila kritika do radov opozície.

„Prezidentka preukázala, že stojí na strane vládnej koalície a zmohla sa len k tomu, aby zopakovala niekoľko čísel. Je neuveriteľné, že vyzdvihla jediného ministra, a to amerického vojnového štváča Naďa. Je neuveriteľné, že zaútočila na opozíciu a hlavne na stranu Smer,“ vyhlásil Fico.

Ešte pritvrdil

Líder Smeru-SD počas viac ako 20-minútového prejavu viackrát zdôraznil, že ku prezidentke nemá žiadny rešpekt a očastoval ju aj rôznymi vulgarizmami. „Ona nemá boha pri sebe, to čo bolo, čo predviedla?! To bola nesvojprávna americká slúžka, to bolo Sorosove dieťa v plnej kráse a nahote,“ pokračoval Fico v nastolenom tóne.

„Nemôžeme to akceptovať a musíme skonštatovať, že ten kto výrazne prispel k rozkolu spoločnosti, bola predovšetkým ona. Tým, že za sekundu podpísala všetky nezmysli vlády. Toto je nie je človek na správnom mieste, Slovensko nemá prezidentku, ale americkú slúžku!“ pritvrdil líder Smeru.

Zašlo to však ešte ďalej, keď sa novinári opýtali ďalšie otázky. „Prezidentka je v prdeli s preferenciami a dobre to vie, že sa stráca z politického sveta, preto chce byť teraz veľmi slávna. Viem, mnohí k nej máte sympatie, ale ja nie. Ja k nej sympatie nemám, lebo škodí tejto krajine,“ povedal.

Prišlo aj na Kisku

Dokonca sa predseda opozičnej strany dostal aj k bývalému prezidentovi: „Dopadne takisto ako Kiska, s veľkou hanbou. Rešpektujem úrad prezidenta Slovenskej republiky, ale nie ju! Už sa nesmie po tretíkrát opakovať, že najprv si Soros vybral Kisku a teraz Čaputovú. Musí byť vymenená a my spravíme všetko pre to, aby nikdy nemala šancu byť opätovne zvolená.“

Na margo tejto témy ešte Fico zdôraznil: „Slovensko si zaslúži svojprávneho prezidenta. Aby ju šlaktrafil! Je to trápne a je trápna, keď zrazu ide baliť sáčky pre chudobných…“

