Vyhrážky smrťou? Kuciakov kolega si našiel v schránke náboj

Je priam neuveriteľné, že po vražde Jána Kuciaka niekto zaslal náboj z pištole jeho kolegovi z rovnakej redakcie Petrovi Sabovi. Prípad už má na stole polícia.

Ešte sa ani neskončil súdny proces s ľuďmi obžalovanými z vraždy Jána Kuciaka a polícia sa už musí zaoberať ďalším prípadom, ktorý by mohol skončiť podobne. V tejto chvíli chcú všetci veriť, že to bol len nepodarený žart. Vyhrážky však pred svojou smrťou dostával aj nebohý Ján Kuciak.

Šéfredaktor portálu aktuality.sk Peter Bardy uviedol, že náboj, ktorý si investigatívny reportér Peter Sabo našiel v schránke, neberú na ľahkú váhu. Na Facebooku uviedol, že ide o „mafiánske vyhrážky nášmu kolegovi“.

„Veľmi by som chcel veriť, že to bol vtip nejakého dieťaťa, ale po skúsenosti spred vyše dvoch rokov viem, že ak to nie je vtip, tak to môže zabíjať,“ uviedol šéfredaktor Peter Bárdy.