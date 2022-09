Zdroj: sizeer Vysoké tenisky na jeseň - prehliadka top modelov Oficiálny začiatok jesene je ešte pred nami, avšak vonkajšie teploty nám dávajú jasne na známosť, že prišiel najvyšší čas rozlúčiť sa so sandálmi a šľapkami, a vymeniť ich za plnšie modely. 29. september 2022 Tlačové správy

29. september 2022 Tlačové správy Vysoké tenisky na jeseň - prehliadka top modelov Oficiálny začiatok jesene je ešte pred nami, avšak vonkajšie teploty nám dávajú jasne na známosť, že prišiel najvyšší čas rozlúčiť sa so sandálmi a šľapkami, a vymeniť ich za plnšie modely.

Nadchádzajúcu jeseň budú rekordy popularity opäť lámať tenisky s vysokým zvrškom, preto sme aj dnes spolu s tímom zo Sizeer pre vás pripravili prehliadku najzaujímavejších tenisiek tohto typu. Kto sa dostal do šťastnej sedmičky? Všetko sa dozviete nižšie.

Nike Blazer Mid ’77

Absolútne legendárne tenisky po členok, v ktorých sa budete cítiť ako skutočná hviezda basketbalu? Takéto pocity vám môžu zaručiť len tenisky vracajúce sa vo veľkom štýle – Nike Blazer Mid ’77, čiže osviežená verzia klasiky, ktorou sa to všetko začalo. Pre mnohých to môže byť prekvapením, ale práve Blazermi sa začalo dlhé a úspešné dobrodružstvo značky Nike so športovou obuvou.

Tesne po transformácii Blue Ribbon Sports na Nike sa zakladatelia s cieľom pritiahnuť pozornosť ku svojej ponuke rozhodli stvoriť svoje vlastné prvé vysoké tenisky určené na basketbal, ktoré by priam zahanbili konkurenčnú ponuku. Cieľ bol dosiahnutý – Nike Blazer okamžite vyvolali rozruch a ich vysokú kvalitu rýchlo ocenili nielen profesionálni hráči, ale aj fanúšikovia a fanúšičky pohodlnej obuvi. Model vyrobený z prírodnej kože bol vo vnútri vystlaný mäkkým textilným materiálom a za skvelú obratnosť, trenie a stabilizáciu mohol vďačiť gumenej podrážke s vrúbkovaným dezénom a pevnému systému šnurovania.

Zdroj: sizeer

Športový model sa dokonale osvedčí ako tenisky na jeseň a všetko naznačuje tomu, že to dobre vedia sneakerheadi v každom veku. Sú to práve Nike Blazer Mid ’77 ovenčené zväčšeným logom Swoosh, ktoré sa v Sizeer vypredávajú neuveriteľne rýchlym tempom. Ak túto sezónu teda chcete byť top, vo vašej kolekcii by nemali chýbať, najmä, ak si ceníte dodatočnú oporu chrániacu pred prípadnými úrazmi na klzkých povrchoch.

Vans UA SK8-HI Tapered

Milujete kombinovať elementy vychádzajúce z rôznych štýlov? Alebo sú vašim poznávacím znamením práve voľné mestské outfity a hľadáte dámske tenisky na jeseň, ktoré dodatočne vylepšia každý váš look. Máme pre vás zaujímavú ponuku od milovanej streetwearovej značky pochádzajúcej priamo zo slnečnej Kalifornie – Vans, ktorá k nám tento krát prichádza s modelom UA Sk8-Hi Tapered.

Výrazný a pútavý model bude vhodným spoločníkom počas slnečných jesenných dní, keď je nebo bezoblačné, keďže jeho zvršok je vyrobený z trvácneho, ale žiaľ nie nepremokavého plátenného materiálu (canvas). Práve vďaka nemu sa vysoké tenisky pre ženy Vans UA Sk8-Hi Tapered nielen dobre prispôsobujú ku chodidlám a zaručujú požadovaný prietok vzduchu, ale zachovávajú si svoj tvar na dlhé roky. Prednosťou (okrem farebného dizajnu) je určite aj hrubá platformová podrážka vyrobená z vulkanizovanej gumy, ktorá sa bežne používa na výrobu automobilových pneumatík a autorské riešenie značky v podobe mrežovaného dezénu, čiže si môžete byť istí, že vám nič nebude stáť v ceste.

Zdroj: sizeer

Túto sezónu veľmi módny odtieň hot pink si podmanil aj vaše srdce? Bez ohľadu na to, či staviate na total look v tejto originálnej a energickej farbe, alebo len jemné doplnky, určite vás zaujme fakt, že medzi horúcimi novinkami Sizeer sa objavili vysoké Vansy práve v tejto farbe. Pozor, model je dostupný len online, a počet jeho kusov je limitovaný.

Nike Air More Uptempo ‘96

Dôkazom na to, že basketbalový štýl v mestskej džungli vyzerá skvele je jeden z mimoriadne originálnych projektov, aké v poslednom období predstavil športový gigant z Oregonu. Už ste si domysleli, o aký model ide?

Ďalšou ponukou na zozname jesenných tenisiek dostupných v pánskej aj juniorskej verzrii sú Nike Air More Uptempo ‘96, ktoré predstavujú úplne nové vydanie dávneho basketbalového modelu. Model, ktorý si zamiluje každý fanúšik nezvyčajných vzorov v sebe spája črty charakteristické pre štýl retro s najnovšími technológiami, ktoré spôsobujú, že používanie týchto tenisiek je čistou radosťou. Odvážny dizajn inšpirovaný umením ulice 90. rokov je vybavený trvácnym zvrškom vyrobeným z kombinácie prírodnej kože a jej syntetickej obdoby, ktoré dodatočne vylepšuje systém perforácií zodpovedný za dobrú cirkuláciu vzduchu a svieže podmienky. Vystlané textilné vnútro poskytuje chodidlu oporu na každom kroku a dobre ho chráni pred odreninami. Bezchybné odpruženie je zase zásluhou dvojvrstvovej podrážky pozostávajúcej zo vzduchového vankúšika Max Air zaručujúceho ľahkosť, trvácnosť, pohltenie otrasov vznikajúcich pri údere chodidla o povrch a rozloženie vznikajúcej energie, ako aj gumeného žliabkovaného dezénu.

Zdroj: sizeer

V opisovanom modeli sa projektový tím Nike vzdal klasického loga v podobe Swoosh, ktoré je zvyčajne umiestňované na bočné panely, a vymenil ho za zväčšený nápis AIR, ktorý celku dodáva agresívny a veľmi módny charakter.

Converse Run Star Hike

V jesennom období sa nechcete vzdávať tenisiek? Aj napriek zdaniu to vôbec nemusíte robiť! Stačí, že klasické vydanie doplnené minimalistickou podrážkou vymeníte za jesenné tenisky osadené na skutočne pevnom základe, ktoré v sebe kombinujú funkčnosť a aktuálne najmódnejšie trendy.

Znie to nereálne? A predsa! Práve taká ponuka slávneho amerického výrobcu, ktorého môžeme nepochybne označiť za krstného otca tenisiek, naposledy obohatila ponuku Sizeer. Prirodzene ide o jedinečnú a trochu prekvapivú verziu tenisiek Converse - Run Star Hike, ktorú ocenia juniorky a ženy priebežne sledujúce aktuálne trendy. Všetko z ohľadu na fakt, že nadväzujú na štýl ugly shoes a chunky sneakers. Plátenné zvršky dostupné v niekoľkých farebných verziách boli v tomto prípade spojené s mäkkým vnútrom príjemným na pokožku a celok zdobí zväčšená gumená podrážka ukončená pútavým agresívnym dezénom s vrúbkami, ktoré vám zaručia istotu kladených krokov aj na tých najklzkejších a najpredvídateľnej­ších povrchoch. Dokonalé prispôsobenie vlastným potrebám umožní klasický systém šnurovania a dlhodobú tradíciu značky nám pripomína logo umiestnené na vnútornej strane obuvi. Tento model je pre vás trochu „too much“? V tom prípade sa rozhodne prizrite Converse All Star Lift!

Nike Air Force 1 High

Doteraz vašu pozornosť priťahovali hlavne nízke AF1? Najvyšší čas zmeniť svoje zvyky a pripraviť sa na nepredvídateľné atmosférické podmienky s členkovými teniskami Nike Air Force 1 High, ktoré vám zaručia maximálne pohodlie aj pri tej najväčšej jesennej čľapkanici.

Hoci najpopulárnejšou (a zároveň najklasickejšou) verziou vysokých tenisiek na jeseň Air Force 1 je tá snehobiela, v súčasnosti môžeme v obchodných sieťach a oficiálnych predajniach značky nájsť aj iné farebné vydania. Jedným z nich sú napr. tenisky vyrobené zo semišovej kože v peknej ťavej farbe.

Zdroj: sizeer

Aj napriek tomu, že im nemôžeme uprieť dizajn odvolávajúci sa na basketbalový štýl, model, ktorého poznávacím znamením je zväčšená vyrezávaná podrážka a zapínanie v podobe klasického systému šnurovania, ako aj nastaviteľný suchý zips, ponúka oveľa viac. Použité materiály dokonale spolupracujú s chodidlami (zvršok, ako aj vnútro obuvi Air Force), a navyše golier stabilizujúci členky a dvojité odpruženie v podobe peny a systému Nike Air zaručujú najvyššiu úroveň pohodlia a opory.

adidas Hoops Mid 3.0

Chcete svojmu dieťaťu zaručiť maximálne pohodlie v období jesene, ale doteraz sa vám nepodarilo nájsť model vysokých tenisiek, ktoré by spĺňali všetky vaše očakávania – boli pohodlné, ľahké a dobre vyprofilované, ale zároveň trvácne, dobre vypracované a módne? Všetko naznačuje tomu, že projektanti adidas vám priam čítajú myšlienky, keďže detské jesenné tenisky Hoops Mid 3.0 K v sebe spájajú všetky najžiadanejši­e črty.

Zdroj: sizeer

Producent s dlhoročnými skúsenosťami si dobre uvedomuje potreby drobcov objavujúcich všetky zákutia okolitého sveta, preto taktiež stavil na vysokú kvalitu a oporu odmalička. Model tvorený vyššou konštrukciou stabilizujúcou členky má odolný zvršok zo syntetickej kože a sieťovanú výstelku jemne objímajúcu pokožku, a celok osadený na dvojvrstvovej podrážke. Rolu ozdoby tu plní odpružená stredná podrážka s vrstvou peny a gumený dezén, ktorý si poradí aj s tými najväčšími prekážkami.

Jordan Max Aura 3

Prehliadku najhorúcejších modelov tenisiek na jeseň uzatvára model od značky, ktorá určite príde na myseľ nejednej osobe, keď hovoríme o topánkach s vysokými zvrškami, čiže samozrejme Jordan.

Túto sezónu okrem nadčasových Air Jordan 1, ktorých nákup niekedy naozaj hraničí so zázrakom, sa oplatí staviť na mimoriadne populárne, ale stále ešte nie také mainstreamové Jordan Max Aura 3, ktoré sú v Sizeer dostupné vo verzii pre mužov aj tých najmenších. Spomínaný model ničím nepripomína svojho najrozchytáva­nejšieho konkurenta a mnohí teniskoholici to budú nepochybne považovať za prednosť, osobitne, ak im záleží na stvorení rôznorodej kolekcie tenisiek. Tentokrát máme do činenia s tradíciou značky v jej najlepšom možnom vydaní – dynamický tvar, zvýšený zvršok dokonale stabilizujúci členky, kombinácia troch rôznych typov materiálu a unikátny systém šnurovania spôsobujú, že v týchto teniskách sa budete cítiť nielen sebaisto, ale aj módne. Ak sa tomuto modelu prizriete bližšie, určite si všimnete, že podrážka bola vybavená revolučným systémom odpruženia, ktorý otriasol svetom športových producentov a vyznačil úplne nové štandardy v otázke odpruženia.

Zdroj: sizeer

Znie to zaujímavo? Tak si ich musíte prezrieť zblízka – upozorňujeme, že pravdepodobnosť, že ich pridáte do svojho košíka je veľmi veľká.

Pri hľadaní svojho vysneného modelu vysokých tenisiek rozhodne venujte pozornosť originálnosti produktov a radšej neriskujte, a vyberte sa na nákup do jednej z kamenných predajní alebo internetového obchodu Sizeer, kde na vás čakajú stovky modelov najmódnejších tenisiek a nielen to.

Zdroj: sizeer