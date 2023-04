Vystúpenie s TRAGICKÝM koncom: Akrobatka zahynula po tom, čo ju manžel nezachytil +VIDEO

Vystúpenie plné hrôzy sa odohralo v Číne, na štadióne v meste Hougao provincie An-chuej. Akrobatka tam zahynula po tom, ako spadla rovno počas šou, ktorú predvádzala so svojím manželom. Tragédia sa udiala v sobotu 15. apríla. Informoval o tom portál What´s On Weibo.

Strašná scéna sa udiala pred očami divákov po tom, ako sa dvojica zavesená na lane ocitla vo výške. Keď sa akrobatka zavesila na krk svojho partnera, zošmykli sa jej ruky a nasledoval tragický pád z desaťmetrovej výšky. Manžel ju totiž už nestihol zachytiť.

Pár údajne vystupoval pravidelne bez istenia a v osudný večer mali spor kvôli bezpečnostnému lanu, ktoré nakoniec pri predstavení chýbalo.

Tragédia vyvolala diskusiu o bezpečnostných pravidlách. Firma, ktorá predstavenia organizuje, údajne už v minulosti za ich porušovanie dostala pokutu.

A Chinese acrobat has died after falling to her death during a performance in #China pic.twitter.com/ZavC29n5VS