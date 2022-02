Zdroj: TASR Vyťahujte teplejšie oblečenie. Jarné teploty skončili, prichádza OCHLADENIE Jarné počasie, ktoré na Slovensku vládlo v posledných dňoch, je na ústupe. 11. február 2022 Zo Slovenska

Po jarných teplotách, ktoré dosahovali 15 °C prichádza na Slovensko ochladenie. Sneženie a tuhé mrazy ale nečakajte. Informuje o tom portál iMeteo.

Ako bude cez víkend?

Chladnejšie počasie priniesol už piatok, keď sa teploty pohybovali od 2 do 7 °C. Počas víkendu budú teploty podobné, ale mali by sme sa dočkať aj slnka. „Počas víkendu bude počasie u nás ovplyvňovať tlaková výš. Tešiť sa tak môžeme na viac slnečných lúčov a teploty do +8 °C,“ uvádza iMeteo. V noci bude mrznúť, na severe do –9 °C.

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal na sobotu (12. 1.) pre severné okresy výstrahu prvého stupňa pred snehovými jazykmi a závejmi, čo podľa meteorológov predstavuje riziko pre dopravu. Výstrahy platia do soboty 9.00 hod. v Žilinskom (Dolný Kubín, Kysucké Nové Mesto, Liptovský Mikuláš, Námestovo, Ružomberok, Tvrdošín, Čadca, Žilina), Banskobystrickom (Banská Bystrica, Brezno) a Prešovskom kraji (Kežmarok, Poprad, Stará Ľubovňa).

