10. január 2024 TOS Lifestyle Vzišiel z vedeckého experimentu: Jednoduchý TEST má odhaliť, či vám nehrozí SMRŤ Pri ľuďoch, ktorí tento test nezvládnu, je podľa štúdie väčšia pravdepodobnosť, že zomrú v nasledujúcom desaťročí.

Tím odborníkov z kliniky športovej medicíny Clinimex v brazílskom Rio de Janeiro zrealizoval experiment, ktorého sa zúčastnilo 1702 mužov a žien vo veku od 51 do 75 rokov.

Úloha bola jednoduchá a jasná. Mali sa postaviť na jednu nohu, ruky držať voľne pri bokoch a v tejto polohe vydržať 10 sekúnd.

Roky monitorovania

Ako informoval server The Sun, zo všetkých testovaných to 348 ľudí nezvládlo. Následné monitorovanie týchto ľudí v rokoch 2008–2020 ukázalo, že zo skupiny, ktorá nedokázala udržať rovnováhu, zomrelo 17,5% ľudí, zatiaľ čo v skupine, ktorá to zvládla, bola úmrtnosť len 4,6%.

Pochopiteľne, tí, čo to nezvládli, boli poväčšine tí starší v rámci testovaných alebo ľudia s nadváhou či cukrovkou. No aj po zohľadnení týchto kritérií vychádzala úmrtnosť v skupine, čo test nezvládla, oveľa vyššia.

Podľa hlavného autora štúdie doktora Claudia Gil Arauja ťažkosti s udržiavaním rovnováhy môžu byť znakom straty svalovej hmoty a zvýšené riziko pádu je značné. Každý rok zomrie na následky pádov na celom svete až 684 000 ľudí.

Stav je možné zlepšiť

Autor štúdie publikovanej v British Journal of Sports Medicine vysvetľuje, že starnutie súvisí so stratou fyzickej kondície a s potenciálnymi pádmi treba počítať. Sú druhou najčastejšou príčinou úmrtí súvisiacich so zranením.

„Na rozdiel od aeróbnej kondície býva rovnováha svalovej sily a flexibility primerane zachovaná až do šiestej dekády života, potom pomerne rýchlo začína ubúdať. Napriek tomu hodnotenie rovnováhy nie je bežne súčasťou klinického vyšetrenia osôb stredného a vyššieho veku," podotkol.

Verí, že tento test bude zavedený ako súčasť zdravotných prehliadok.

Je podľa neho zrejmé, že špeciálne cviky môžu zlepšiť rovnováhu a tým pádom môžu mať vplyv na dĺžku života. Odborníci odporúčajú napríklad kroky dozadu či státie na jednej nohe.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk