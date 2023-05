HOROR v pôrodnici: Lekár pri pôrode ODTRHOL bábätku hlavu! Nemocnica to chcela UTUTLAŤ!

Bol to komplikovaný pôrod, ktorý sa skončil ešte väčšou tragédiou. Lekár, ktorý chcel vytiahnuť bábätko, mu odtrhol hlavičku.

Tešili sa na bábätko, no prišiel doslova neuveriteľný šok. Ranielly Coelho Santosovú priviezli do nemocnice 24. apríla, keď bola v 28. týždni tehotenstva. Dôvodom predčasnej hospitalizácie pred pôrodom bol vysoký krvný tlak. Aj samotný priebeh pôrodu bol komplikovaný.

Keď lekári zbadali hlavičku dieťatka, tak sa ho z pôrodných ciest snažili vytiahnuť. Lekár, ktorý sa o to pokúsil, mal vyliezť matke na brucho a dieťatku nešťastne odtrhol hlavičku, píše portál Globo.

Rodičia mŕtveho dievčatka tvrdia, že dieťa bolo živé, keď prichádzalo na svet. Incident sa stal ešte 1. mája v Hospital das Clinicas da UFMG, no rodičia ho na polícii oznámili o dva dni neskôr.

Otec na polícii podľa New York Post povedal, že lekár vyvinul tlak na brucho matky, pokúsil sa rýchlo vybrať dieťa a "odtrhol mu hlavu“. Vyšetrovateľom uviedol, že počuli prasknutie a ešte videl, ako dieťa žmurká a pohybuje ústami, čo bol podľa neho dôkaz, že v tom čase ešte žilo.

Nemocnicu obvinili, že sa túto tragédiu snažila ututlať. Podľa matky na ňu nemocnica tlačila, aby podpísala dokument, ktorý mal celú tragédiu zakryť.

Rodičia zosnulého dievčatka na polícii vypovedali aj o tom, že sociálny pracovník nemocnice im sľúbil uhradiť náklady na pohreb. Mal však podmienku, museli najskôr súhlasiť s podpísaním informácie, že "pitva už bola vykonaná“ a že "nebude postúpená Právnemu lekárskemu inštitútu (IML)“ na ďalšiu analýzu.

Nemocnica sa k incidentu pre miestne médiá nevyjadrila. Vydala iba oficiálne stanovisko, v ktorom tvrdí, že dieťa malo vývojové poruchy a nemalo šancu prežiť. Matka mala problémy s vysokým krvným tlakom, a preto sa lekári rozhodli, že vyvolajú predčasný pôrod, aby ju zachránili. Vyvinuli vraj maximálne úsilie.

