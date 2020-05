11. máj 2020 Milan Hanzel Šport Hokej Začal sa bratovražedný súboj! Kto má lepších hokejových fanúšikov, Slováci alebo Česi?

Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH) pripravil v spolupráci s Českým zväzom ľadového hokeja (ČSLH) prvý reprezentačný duel fanúšikov. O čo ide?

Zdroj: TASR

Súčasťou „bitky“ budú okrem priaznivcov aj známe hokejové tváre oboch národov, ktoré si zmerajú sily v atraktívnych fyzických, vedomostných či interaktívnych výzvach aj v e-hokeji. Informuje o tom oficiálny web SZĽH, www.hockeyslovakia.sk.

Začína sa dnes

Súboj fanúšikov štartuje v pondelok 11. mája popoludní spustením predaja simulovaných vstupeniek v sieti Ticketportal na virtuálny vzájomný zápas Slovenska proti Česku. Cena jedného lístka je 1,99 eur, v Česku 55 Kč. Na slovenskej strane je možné zakúpiť si aj VIP vstupenku v hodnote 18 eur, za ktorú dostane fanúšik automaticky kartón piva Pilsner Urquell a hokejový multipack. Počet VIP vstupeniek je obmedzený na 20. Kúpou virtuálneho lístka sú fanúšikovia v hre aj o ďalšie hodnotné ceny. Medzi najatraktívnejšie patrí 2× Škoda Karoq, ktorú dostane výherca do užívania na celý víkend, tri nákupné poukážky v hodnote 50 eur v sieti Kaufland, tri otvorené kredity na tipovanie v hodnote 50 eur + produkty od spoločnosti Tipsport či trikrát batoh so solárnym panelom od SPP.

Ide o dobrú vec

Podujatie má dobročinný rozmer. Výťažok zo zisku za predaj virtuálnych vstupeniek poputuje na podporu mladých hokejistov zo sociálne slabších rodín. Vyhrá ten fanúšikovský tábor, ktorému sa podarí čo najviac zaplniť či vypredať virtuálnu Arénu Guta Staršieho s kapacitou 10-tisíc miest, respektíve viac takýchto arén, pomenovaných po legendárnej trénerskej dvojici Karel Gut – Ján Starší. Slávne duo doviedlo československú hokejovú reprezentáciu v rokoch 1976 a 1977 k zlatým medailám na majstrovstvách sve­ta.

Také niečo tu ešte nebolo

Každý fanúšik si môže zakúpiť neobmedzený počet vstupeniek a pomôcť slovenskému hokeju v prestížnom fanúšikovskom súboji, aký hokejová história oboch národov v ére samostatnosti nearchivuje. Pamätá si viaceré atraktívne zápolenia na ľade – či už finále MS 2000 v Petrohrade, kde Slovensko podľahlo skúsenejšiemu rivalovi 3:5, zápas o bronz na MS 2003 v Helsinkách, ktorý sa stal korisťou družiny spod Tatier (4:2) alebo semifinále MS 2012 rovnako vo fínskej metropole, ktoré po triumfe 3:1 otvorilo slovenským hokejistom cestu do finále šampionátu tretí raz v histórii.

Slovo pre Šatana

Virtuálny súboj fanúšikov je absolútnou novinkou. „A zároveň veľkou výzvou. Keďže pandémia koronavírusu nás pripravila o pravé hokejové emócie v najočakávanejšej fáze sezóny, rozhodli sme sa oživiť ich inou cestou. Spojili sme sa s českou stranou, s ktorou by sme sa boli bývali stretli aj v skupinovej fáze majstrovstiev sveta, a spoločne pripravili zaujímavý formát vzájomného virtuálneho duelu fanúšikov. Verím, že zaujmeme hokejovú komunitu v oboch krajinách a vo fanúšikoch prebudíme zdravú rivalitu, ktorá by dozaista sprevádzala náš vzájomný zápas na MS v Lausanne,“ povedal na margo prvého reprezentačného duelu fanúšikov prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja Miroslav Šatan.

Čo hovorí šéf českého hokeja

„Hokejová sezóna musela byť, bohužiaľ, ukončená predčasne, neuskutočnia sa ani majstrovstvá sveta vo Švajčiarsku, na ktoré sme sa všetci tešili,“ uviedol prezident Českého hokeja Tomáš Král a pripojil: „V spolupráci s českými a slovenskými fanúšikmi si šampionát chceme pripomenúť aspoň takýmto spôsobom a zaspomínať si na spoločnú, nielen hokejovú históriu, ale aj na vzájomné pamätné súboje. Verím, že vstupenky si zakúpi čo najviac ľudí, najmä ak tým pomôžu dobrej veci.“

Koniec naplánovaný na finále MS

Predaj vstupeniek bude prebiehať do nedele 24. mája, keď malo byť na programe finále tohtoročných majstrovstiev sveta vo Švajčiarsku. Vyvrcholí živým prenosom v štúdiu, ktoré bude na slovenskej strane moderovať Slavo Jurko. Na prenose, rozdelenom do troch tretín po 20 minút, sa zúčastnia aj súčasní renomovaní hokejisti z oboch strán. Vzájomne sa budú snažiť splniť viaceré atraktívne výzvy – predvedú svoju fyzickú silu, súbor vedomostí i zručností. Záverečným bodom programu vzájomných výziev bude súboj v e-hokeji, ktorý ukáže, komu to ide lepšie vo virtuálnej hre s ovládačom v ruke.

