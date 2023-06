Zdroj: TASR/Jaroslav Novák Zahoďte doklady a neplaťte hypotéku! Konšpirátori najnovšie tvrdia, že Slovensko NEEXISTUJE Slovenskou i českou dezinformačnou scénou ja najnovšie šíri verzia pritiahnutá za vlasy. Je postavená na základe, že stále žijeme v Československu. 16. jún 2023 Barbara Dallosová Správy Zo Slovenska

16. jún 2023 Barbara Dallosová Správy Zo Slovenska Zahoďte doklady a neplaťte hypotéku! Konšpirátori najnovšie tvrdia, že Slovensko NEEXISTUJE Slovenskou i českou dezinformačnou scénou ja najnovšie šíri verzia pritiahnutá za vlasy. Je postavená na základe, že stále žijeme v Československu.

Šíritelia dezinformácií vyrukovali s novinkou. Popierajú existenciu Slovenskej republiky a ľudí presviedčajú, že ich doklady sú len bezcenné kusy plastu. Konšpirátori zachádzajú naozaj ďaleko a tvrdia, že dokonca nie je potrebné platiť poistenie, pôžičky a hypotéky.

Na prípad upozornil portál noviny.sk.

Slovensko neexistuje?

Základom ich tvrdení je, že Československo sa nikdy nerozpadlo a stále existuje. Takéto teórie sa objavujú aj na českej dezinformačnej scéne. Môže sa zdať, že na toto nikto nenaletí, realita je však iná.

„Mnoho ľudí sa dostáva do finančnej tiesne a hľadajú spôsob, ako z toho uniknúť. Pre nich to môže byť lákavá predstava, že budú popierať realitu toho, že by banky boli legitímne, že by im dlhovali peniaze. Je to vlastne taký mentálny únik,“ uviedol pre portál politológ Miloš Gregor.

Konšpirátori zarábajú

Pochopiteľne, Československo už naozaj neexistuje. Republika zanikla 31. decembra 1992 a deň na to, 1. januára, vznikli dva samostatné štáty.

Niektorí popierači existencie štátu svojej filozofii aj zarábajú. Ponúkajú totiž vystavenie „platných“ československých dokladov za poplatok. Tie, pochopiteľne, platné vôbec nie sú a preukazovať sa nimi nikde nemôžete.

