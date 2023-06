Zdroj: TASR/Pavol Zachar PRIESKUM: Fico môže byť spokojný. Smer stále rastie, s kým by vytvoril vládu? Ak by sa voľby do Národnej rady (NR) SR konali začiatkom júna, vyhrala by ich strana Smer-SD so ziskom 19 percent hlasov. 16. jún 2023 Správy Politika

16. jún 2023 Správy Politika PRIESKUM: Fico môže byť spokojný. Smer stále rastie, s kým by vytvoril vládu? Ak by sa voľby do Národnej rady (NR) SR konali začiatkom júna, vyhrala by ich strana Smer-SD so ziskom 19 percent hlasov.

Zdroj: TASR/Pavol Zachar

Nasledovali by Hlas-SD (17,2 percenta) a Progresívne Slovensko (14,4 percenta). Vyplýva to z prieskumu agentúry Ako pre reláciu Na hrane televízie Joj…

Ficov Smer si oproti májovému prieskumu polepšil o 1,0 % hlasov. Aj strana Hlas – SD si polepšila o 0,7 %. Progresívne Slovensko si tiež polepšilo o 0,1 % hlasov.

Štvrtá v poradí by skončila SaS so ziskom 7,8 percenta, nasledovalo by OĽANO a priatelia so 7,1 percenta a Republika (sedem percent). Do parlamentu by sa dostalo aj KDH (6,5 percenta) a Sme rodina (6,2 percenta).

Pred bránami parlamentu by zostali SNS (4,7 percenta) aj Demokrati (2,8 percenta). Potrebných päť percent by nezískalo ani Maďarské fórum (2,1 percenta). Aliancia a Modrí, Most-Híd by mali zhodne po 1,3 percenta a Kotlebovci-ĽSNS jedno percento.

Strana Za ľudí by získala 0,6 percenta, Kresťanská únia a KSS zhodne po 0,3 percenta a 0,2 percenta by mala Národná koalícia a Práca slovenského národa.

Smer-SD by podľa výsledkov prieskumu získal v parlamente 34 mandátov, Hlas-SD 30 a Progresívne Slovensko 25. So 14 poslancami by v NR SR bola SaS a s 13 poslancami zase OĽANO a priatelia. Republika by mala 12 poslancov. Zhodne po 11 kresiel by mali KDH a Sme rodina.

Prieskum sa konal od 6. do 9. júna na reprezentatívnej vzorke 1000 respondentov.

Zdroj: TASR