30. september 2022 Tlačové správy Zákazníci na Slovensku teraz z dôvodu šetrenia uprednostňujú kamenné obchody pred online nákupmi Nie je žiadnym prekvapením, že pri súčasnej ekonomickej kríze a nie príliš utešujúcich vyhliadkach na nasledujúce mesiace nám štatistiky ukazujú zvrat v nakupovaní. Slováci z obavy zo zdražovania a z nárastu cien, nakupujú viac v kamenných obchodoch ako online.

Nakupujeme menej online

Dôvod je zakorenený v najnutnejších produktoch každodennej potreby, ktorú si bežne online neobjednávame. Keď počas pandémie mali online obchody zvýšený zisk práve z dôvodu zatvorených predajní alebo nevôle navštevovať miesta so zvýšeným počtom ľudí, momentálne sledujeme návrat zákazníkov pre najnutnejší tovar do kamenných obchodov a sledujeme výrazný pokles nákupov oblečenia, obuvi a doplnkov práve online. Spotrebiteľské správanie je oproti minulým rokom v obmedzenom režime, kde naozaj vyhľadáva iba to najnutnejšie s cieľom ušetriť. Medzi top produkty nakupované online na Slovensku patrí práve elektronika, oblečenie a obuv, ktorá sa v súčasnej situácii neradí medzi produkty dennej potreby a preto je nákup spomínaných druhov tovaru online na ústupe. Rovnaký trend zaznamenali aj odborníci z Promocodius: ľudia menej vyhľadávajú zľavy a kupóny na nákup týchto produktov. Upozorňujú však aj na to, že Merkury Market zľavový kód je stále jedným z najžiadanejších kupónov na stránke.

V čom majú kamenné obchody navrch

Zákazníci sa pripravujú na horšie časy a začínajú šetriť pre prípad neočakávaných výdajov alebo narastajúcich cien energií. Samozrejme to súvisí aj s kúpnou silou obyvateľstva danej lokality. Kamenné obchody majú pred online obchodmi navrch a zo štatistík vyplýva, že sú oveľa viac uprednostnené pred online obchodmi, práve vďaka akciám a zľavám s ktorými sa u kamenných obchodov roztrhlo vrece v snahe prilákať viac zákazníkov a dobehnúť pandemické medzery kedy boli prevádzky obmedzené.

Návštevnosť nákupných centier a kamenných obchodov stúpa

Zákazníci sa do kamenných obchodov vracajú stále viac, ale štatistiky nám skresľuje pretrvávajúce dovolenkové obdobie. Oproti obdobiu pred pandémiou je však zákazníkov menej až o 8%. Očakáva sa nárast tržieb s jesennou a zimnou sezónou, kedy sa však návštevnosť bude odvíjať od situácie a cien za energie, ktoré nás môžu výrazne finančne zasiahnuť. Zimné sviatky a chladné počasie totiž láka zákazníkov vybaviť si pochôdzky a nákupy práve v nákupných centrách a obchodoch, kde majú všetky potrebné prevádzky poruke. Na základe vyššie uvedeného však neočakávam pokles obratu ani v blízkej budúcnosti. Štatistický úrad uviedol, že maloobchodné tržby po aprílovom raste o 5,5 percenta poklesli medziročne o 7%. Tržby sú momentálne nižšie v priemere o nižšie o 3,5% percenta a pokles sa týka všetkých typov predajní s výnimkou lekární a drogérií. V týchto typoch predajní sú tržby ustálené aj počas krízy či pandémie už dlhodobo.

Pokles a rast návštevnosti sa odvíja od situácie na Slovensku

Zaznamenávame stále menší obrat v tržbách pohostinstiev, reštaurácií a barov. Zákazníci nakupujú o 7,7 % percenta menej elektroniky, oblečenia a obuvi. Pokles návštevnosti sa na Slovensku pohybuje okolo 10 – 12 % percent v porovnaní s dobou pred pandémiou. V kamenných predajniach je však vyvážený väčším objemom nákupného košíka spotrebiteľa a vyššími tržbami v niektorých lokalitách až o 20 percent. Štatistiky ukazujú nárast zákazníkov v prevádzkach s diskontným a zlacneným tovarom, čo zvýšilo nárast tržieb práve v týchto prevádzkach o 12% oproti obdobiu pred pandémiou, no ich tržby sú však stále nižšie ako u bežných maloobchodných predajní. To je spôsobené objemom košíka, ktorý si síce väčší, no tovar v ňom je cenovo nižší, keďže ide o diskontné ceny alebo zlacnený tovar.

Zdroj: promocodius.com