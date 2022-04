3 Galéria Zdroj: Facebook.com/Mestská polícia Bratislava Základnú školu neďaleko Pentagonu stráži polícia: Deti sa už cítia bezpečnejšie! FOTO V aktuálnej situácii je bezpečnosť detí mimoriadne dôležitá. Keď treba, postará sa o to aj mestská polícia. Urobila tak v Podunajských Biskupiciach. 6. apríl 2022 han Krimi

„Žiaci Základnej školy Bieloruská, sídliacej v Podunajských Biskupiciach, sa v uplynulých týždňoch stali svedkami viacerých konfliktov či vyostrených situácií v jej okolí. Bezpečnosť detí nie je vedeniu školy ani mestskej časti ľahostajná, preto sa na nás obrátili s prosbou o pomoc,“ informuje mestská polícia na Facebooku.

Sú v pohotovosti

V týchto dňoch je v blízkosti školy vidieť hliadky mestskej polície častejšie. „Policajtky a policajti z Útvaru zásahovej jednotky a kynológie sa starajú najmä o bezpečný návrat žiakov zo školy domov,“ píše polícia.

Ako ďalej dopĺňa polícia, deti podľa slov pani riaditeľky, vnímajú pohyb mestskej polície pri príchode, ale aj odchode zo školy a cítia sa bezpečnejšie.

„Myslia si, že je správne, že tam policajti stoja, pretože potom nikto nikomu neubližuje. Pre niektoré deti je to zážitok. Vnímajú to ako niečo nové a iné. Policajtom sa dokonca prihovorili a poďakovali im za to, že nás strážia,“ reagovala na prítomnosť polície triedna pani učiteľka 2.B.

Zdroj: Dnes24.sk