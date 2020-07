18. júl 2020 Milan Hanzel Šport Hokej Zbierka na záchranu hokejového klubu zlyhala: Odskočil aj U.S. Steel, čo bude teraz s Košicami?

Kvôli vyčíňaniu koronavírusu sa v hokejovom klube HC Košice boria s finančnými problémami. Veľa si sľubovali od verejnej zbierky, čo však nevyšlo.

Košice však nie sú na slovenskej hokejovej mape jediným klubom, ktorý má existenčné problémy. Môže za to vírus COVID-19, ktorý predčasne ukončil sezónu. Tá nová sa začať síce má, ale v akej finančnej kondícii budú tímy, je otázne.

Zbierka nebola ternom

Vedenie HC Košice už v apríli hlásilo, že to nevyzerá s financiami ružovo. Hneď prvý júlový deň skúsili v Košiciach krok, ktorý sa dá nazvať aj „chytanie sa slamky“. Takisto priznali obrovské dlhy, ktoré sa snažili zachrániť verejnou zbierkou. Lenže, ten kto si myslel, že za dva týždne im príde na účet 700-tisíc eur, sa kruto mýlil. Do 15. júla sa im podarilo nazbierať 30-tisíc eur.

Budú štartovať v Tipsport Lige?

Zástupcovia HC sa po vyhlásení zbierky vyjadrili, že pokiaľ sa im nepodarí vyzbierať požadovanú čiastku, do Tipsport Ligy sa nemusia prihlásiť. Našťastie sa tak nestalo a osemnásobný slovenský majster si predsa len do najvyššej súťaže podal prihlášku. Teraz sa natíska otázka, že oceliari síce štartovať v lige budú, ale je zatiaľ záhadou, na akej úrovni.

Toto sú ich problémy

Vedenie HC Košice vysvetlilo detailne, kde ich trápi topánka. „Predčasné ukončenie sezóny, ako aj priame či nepriame následky pandémie uvrhli klub do nelichotivej finančnej situácie. Ušlé príjmy vo výške 650-tisíc eur spôsobili vznik záväzkov v hodnote 330-tisíc eur a výrazne skomplikovali plánovanie budúcej sezóny. HC Košice prišiel o viac ako 70 percent svojich príjmov (40 percent U. S. Steel a 30 percent vstupné). Nahradiť ich v súčasnej situácii je takmer nemožné,“ uviedli v HC Košice. Zbierka síce nezabrala, ale košický klub vydal k takéto stanovisko: „Všetkým darcom a podporovateľom, ktorí ukázali fanúšikovské srdce, úprimne ďakujeme.“

Bez sponzora

Klub z Košíc bol roky spojený so štedrými dotáciami generálneho partnera U.S. Steel Košice. V oceliarňach je však takisto kríza, ktorá vyústila do razantného kroku a hokejový klub prišiel o peniaze. No, a tie v HC teraz potrebujú ako soľ.

Zdroj: Dnes24.sk