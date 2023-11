2 Galéria Zdroj: FNsP F. D. Roosevelta Zdravotníci zobrali šírenie osvety KREATÍVNE: Prečo pózovali s fúzmi na rúškach? FOTO Existuje jednoduchý krvný test, ktorý pomáha zavčasu odhaliť závažné ochorenie. Upozornili na to aj bystrickí zdravotníci. 8. november 2023 Jakub Forgács Zo Slovenska

8. november 2023 Jakub Forgács Zo Slovenska Zdravotníci zobrali šírenie osvety KREATÍVNE: Prečo pózovali s fúzmi na rúškach? FOTO Existuje jednoduchý krvný test, ktorý pomáha zavčasu odhaliť závažné ochorenie. Upozornili na to aj bystrickí zdravotníci.

November = Movember – mesiac osvety rakoviny prostaty. Upozornila na to Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica na sociálnej sieti. „Movember – nie je hanba navštevovať urológa, ba čo viac, je to životne dôležité. Je prirodzené zaujímať sa o svoje prirodzenie,“ píše nemocnica, podľa ktorej to však väčšina mužov za prirodzené nepovažuje.

Nemocnica preto vyzvala, aby si muži zobrali k srdcu slová odborníka, MUDr. Vladimíra Baláža, PhD., prednostu urologickej kliniky: „Rakovina prostaty je v rozvinutých krajinách na prvom mieste v nádorových ochoreniach mužov. Na Slovensku už rakovina prostaty u mužov predbehla nádory pľúc a je len otázkou času, kedy sa dostane do čela rebríčka aj u nás. Milí priatelia, v súčasnosti vieme začiatočné štádiá karcinómu prostaty úspešne liečiť. Existuje jednoduchý krvný test (test PSA), ktorý pomáha toho ochorenie zavčasu odhaliť. Od 50 rokov veku, majú na takýto test bezplatný nárok všetci muži. Neváhajte páni a vyhľadajte urológa. Vieme vám zachrániť život.“

Na šírenie osvety o Movembri sa vtipne pripravil aj kolektív II. Urologickej kliniky SZU, a to ešte v roku 2020. „Bolo nám ľúto, si túto veselú fotku nepripomenúť,“ dodáva nemocnica.

