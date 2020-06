25. jún 2020 Zo Slovenska Železnice spúšťajú medzištátnu dopravu s Poľskom, do Čiech pôjdu ďalšie vlaky + PREHĽAD

Medzištátna doprava medzi Slovenskom a Českom je takmer v plnom rozsahu obnovená od 9. júna.

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) na základe uvoľnenia opatrení spúšťa od piatka (26. 6.) medzištátnu dopravu s Poľskom. Zároveň budú medzi Slovenskom a Českom jazdiť ďalšie vlaky. Informoval o tom hovorca ZSSK Tomáš Kováč.

Obnovenie dopravy

V rámci medzištátnej dopravy do Poľska s tranzitom cez Česko sú vlaky EuroCity (EC) na linke Budapešť – Bratislava – Bohumín – Varšava – Terespol vedené už od 22. júna. Až do odvolania je však nutný mimoriadny prestup do náhradnej súpravy v železničnej stanici Bohumín.

Vlaky na linke Žilina – Gdynia budú premávať podľa aktuálneho grafikonu vlakovej dopravy od 26./27. júna a od 27./28. júna. Všetky osobné vlaky na linke Žilina – Čadca – Zwardoň budú premávať podľa aktuálneho grafikonu od piatka. Osobný vlak, ktorý zo Žiliny štartuje o 22.48 h, je vedený už vo štvrtok.

Na linke Poprad-Tatry – Kežmarok – Plaveč – Muszyna budú všetky regionálne rýchliky premávať podľa aktuálneho grafikonu od 27. júna. Vlaky budú vedené počas sobôt a nedieľ do 6. septembra.

Česko a Maďarsko

Všetky osobné vlaky na linke Medzilaborce – Lupków – Sanok – (Rzeszow) budú premávať podľa aktuálneho grafikonu vlakovej dopravy od piatka. Vlaky budú vedené počas piatkov, sobôt a nedieľ do 6. septembra.

V prípade medzištátnej dopravy s Maďarskom môžu podľa Kováča nastať zmeny alebo odklad pri plánovanom obnovení medzištátnej dopravy.

Dôvodom je mimoriadna situácia na trati dopravcu MÁV, ide o zosun svahu na trať vplyvom povodne. Pôvodne sa predpokladalo spustenie dopravy k 1. júlu.

Medzištátna doprava medzi Slovenskom a Českom je takmer v plnom rozsahu obnovená od 8., respektíve 9. júna. Postupne budú zavedené aj ďalšie vlaky. Napríklad vlak railjet bude od 30. júna premávať na trase Praha – Bratislava. V opačnom smere bude vlak jazdiť od 1. júla. V najbližších dňoch začnú premávať aj vlaky EuroNight (EN) medzi Prahou a Humenným.

V rámci vnútroštátnej dopravy bude od 28. júna regionálny rýchlik vedený v celej trase Košice – Bratislava. Zároveň bude na trati medzi Košicami a Bratislavou od 1. júla vedený autovozeň. Ten zatiaľ na trati Humenné – Bratislava vedený nebude.

Zdroj: TASR