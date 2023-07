Žena bude dostávať 900 eur každý týždeň: O DOŽIVOTNÚ rentu sa takmer sama pripravila

Čo by ste robili, ak by ste vyhrali doživotnú rentu vo výške 900 eur týždenne? Väčšina z vás by pravdepodobne prestala pracovať a užívala si život.

O podobnú príležitosť sa takmer sama pripravila Genine Plummerová z Islipu v štáte New York.

Vlani koncom mája si v obchode kúpila žreb lotérie Cash4Life. Akosi však zabudla skontrolovať, či je výherný.

Takmer o rok neskôr, 11. mája 2023, uvidela správu, v ktorej lotéria upozorňovala, že platnosť žrebu, ktorý vyhral druhú cenu v podobe doživotnej renty vo výške tisíc amerických dolárov (takmer 900 eur) vyplácaných každý týždeň, už takmer vypršala a o výhru sa zatiaľ nikto neprihlásil.

Ako upozornil portál uni.com, Plummerová si spomenula na svoj žreb a rozhodla sa ho skontrolovať.

Keď sa pozrela na čísla na žrebe, ostala v nemom úžase. „Som šokovaná a užasnutá. Som ohromená,“ netajila radosť výherkyňa, ktorá takmer prišla o rozprávkovú cenu.

Genine Plummerová na záver upozornila všetkých hráčov, aby si pravidelne kontrolovali svoje žreby.

Foto: ilustračné

Genine Plummer of Islip has won the Cash4Life second prize of $1,000 a week for life. The win came just days before the ticket was set to expire leaving Genine “in shock with everything and amazed.” #newyorklottery #pleaseplayresponsibly #Mustbe18+ pic.twitter.com/TQE8GFt3iG