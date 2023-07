Žene sa na letisku zachytila ​​noha v pohyblivom páse: Museli jej ju AMPUTOVAŤ!

Päťdesiatsedem­ročnej Thajke museli zdravotníci amputovať nohu po tom, keď sa viezla na pohyblivom páse, ktorý je podobný eskalátoru. Ľavá noha jej však na jeho konci nešťastne uviazla v štrbine.

Zdravotníci ju okamžite previezli do najbližšej nemocnice. „Závažnosť jej zranení viedla k amputácii nohy až po jabĺčko,“ povedal riaditeľ medzinárodného letiska v Bangkoku Karant Thanakuljeerapat s tým, že žena je v starostlivosti lekárov medzinárodnej nemocnice Bumrungrad, jedného z najlepších zdravotníckych zariadení v krajine. „Rád by som vyjadril náš najhlbší zármutok,“ vyhlásil Karant pre CNN.

„Moja matka je silná. Ale vieme, že má zlomené srdce, pretože náhle prišla o nohu,“ napísal Krit Kittirattana. Uviedol, že jeho mama je po operácii a lekári kontrolujú, aby nedostala infekciu.

Rodina si od letiska vyžiadala záznamy z bezpečnostných kamier. Jeho riaditeľ príbuzných uistil, že štátna spoločnosť Airports Of Thailand (AOT), ktorá prevádzkuje letiská po celej krajine, sa postará o všetky liečebné náklady a žene bude škodu kompenzovať. Dostupné kamerové zábery podľa neho boli zhotovené z veľkej diaľky, preto sa nateraz nevie, ako k celej udalosti došlo.

Pohyblivé chodníky na letisku sú teraz mimo prevádzky, zatiaľ čo technici vykonávajú bezpečnostné kontroly. Karant však uviedol, že všetky sú pravidelne kontrolované a podliehajú bežnej údržbe.

Thai woman 57, became caught in a moving airport walkway, forcing first responders to amputate her leg. Dr's believe they can reattach the mangled limb. The unnamed passenger was abt to board a flight at Bangkok's Don Mueang Airport, she tripped over a suitcase.😬"My goodness!" pic.twitter.com/2wzX8QgVla