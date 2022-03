Zdroj: TASR/Martin Baumann Životopisy sa len tak sypú: Zdravotníci utekajúci pred vojnou chcú pracovať u nás Medzinárodná asociácia lekárov na Slovensku eviduje od vypuknutia konfliktu na Ukrajine približne desať životopisov denne. 17. marec 2022 Zo Slovenska

Zdroj: TASR/Martin Baumann

Zdravotníci prichádzajúci z Ukrajiny, Bieloruska i Ruska majú záujem zamestnať sa v slovenskom zdravotníctve. Medzinárodná asociácia lekárov na Slovensku (MALnS) eviduje od vypuknutia konfliktu na Ukrajine približne desať životopisov denne, potvrdila Alona Kurotová z asociácie.

O záujme ukrajinských utečencov MALnS oboznámila aj Ministerstvo zdravotníctva SR. „Vedia o tom, viackrát sme im povedali, že majú záujem a chodia sem zdravotníci z Ukrajiny. Hlavne zubári, sestry, farmaceuti aj lekári, ktorí by chceli pomôcť v tejto situácii,“ uviedla Kurotová.

Zdôraznila tiež, že je potrebné dať im možnosť pracovať. „Oni chcú pracovať a zbláznia sa, prípadne pôjdu ďalej na západ, ak nebudú. Chcú sa starať o svojich a berú to ako pomoc svojmu štátu.“

Okrem toho sa na asociáciu obracajú aj ukrajinskí lekári a zdravotníci žijúci na Slovensku a tiež zdravotníci zo zahraničia, ktorí majú záujem pomôcť v nemocniciach či na hraniciach.

Kurotová priblížila, že sa na ňu obrátil aj majiteľ siete nemocníc z Kyjeva, pod ktorú patrí 15 zariadení s vyše 1000 zamestnancami, z toho 400 lekármi. Približne polovica z nich aktuálne pomáha v nemocniciach na Ukrajine, no druhá časť by podľa nej mohla prísť pomáhať na Slovensko. „Dokázalo by to vyriešiť problém, ktorý tu už bol, ale ktorý tiež ešte máme pred sebou.“

V tejto súvislosti podotkla, že štát by mal viac komunikovať s asociáciou a „chopiť sa riešenia“. Má za to, že by bolo možné vytvoriť projekt spolupráce medzi ukrajinskými a slovenskými lekármi, ktorý by mohol vyriešiť situáciu s nedostatkom personálu v zdravotníctve na Slovensku. Pripomenula, že by to bolo dobré aj preto, lebo z Ukrajiny budú naďalej prichádzať noví pacienti či zranení vojaci, ktorých nebude pre nedostatok kapacít kam umiestniť.

