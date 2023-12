9. december 2023 Rastislav Búgel Krimi Zlodeji majú novú TAKTIKU: Auto vám dokážu ukradnúť za niekoľko SEKÚND Majitelia áut by si mali dať veľký pozor. Zlodeji začali používať neuveriteľne efektívnu taktiku.

Bezkľúčové štartovanie a otváranie auta teší šoférov zvýšeným komfortom. Potešilo však aj zlodejov, ktorým dalo do rúk jednoduchý spôsob, ktorým môžu ukradnúť auto.

Zachytia signál

Vďaka novým technológiám sa už zlodeji nemusia do auta dostávať násilím. Upozornil na to portál tvnoviny.sk.

Kľúče od auta totiž vysielajú rádiový signál, ktorý sa dá veľmi ľahko ukradnúť. Zlodejom totiž stačí tento signál zachytiť a načítať.

Je to veľmi rýchle

Podobné prípady sa už stali aj na Slovensku. Problémovým miestom sú napríklad aj parkoviská nákupných centier, ktoré teraz v predvianočnom období zažívajú zvýšený nápor.

„Zlodej bude mať so sebou tašku od notebooku. Bude tam mať zariadenie, ktoré odčíta signál kľúča a vy prídete o vozidlo,“ povedal pre server zakladateľ HAKA Štefan Farkaš s tým, že zlodeja už dnes neprezradia ani nápadné antény.

Podľa špecialistu na zabezpečenie vozidiel Richarda Vámoša všetko prebieha veľmi rýchlo: „Autíčko sa dá zobrať za pár sekúnd, to znamená, že do piatich až šiestich sekúnd sa dá ukradnúť auto so zosilnením signálu z vášho vrecka.“

Ako sa brániť?

Podľa Farkaša existuje účinné riešenie. Kľúč sa dá zabaliť do alobalu alebo puzdra, ktoré neprepúšťa signál. Ak máte auto s bezkľúčovým otváraním, po príchode domov kľúče odložte čo najďalej od vchodových dverí.

Foto: ilustračné

Zdroj: Polícia Slovenskej republiky

Zdroj: Dnes24.sk