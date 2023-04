Zdroj: TASR/Pavel Neubauer , Milan Hanzel/Dnes24.sk Známeho analytika NAPADLI v centre Bratislavy: Dostal KOPAČKU do brucha a prišiel o mobil! Na nedávnu nočnú cestu domov tak skoro nezabudne známy zdravotnícky analytik Martin Smatana. V centre hlavného mesta ho totiž napadli. 24. apríl 2023 han Krimi

24. apríl 2023 han Krimi Známeho analytika NAPADLI v centre Bratislavy: Dostal KOPAČKU do brucha a prišiel o mobil! Na nedávnu nočnú cestu domov tak skoro nezabudne známy zdravotnícky analytik Martin Smatana. V centre hlavného mesta ho totiž napadli.

Vychýrený analytik zažil v piatok večer nepríjemný incident. Všetko sa stalo v bratislavskom Starom Meste. „Po piatich mesiacoch som bol v Bratislave na večeri. Keďže bola krásna noc, tak som sa rozhodol, že pôjdem z akcie domov peši. Napriek tomu, že som vyzeral, že nemám 10 centov, cestou domov ma okradli,“ zdôveril sa Martin Smatana na Facebooku.

„Skúsil som sa brániť, ale ide to ťažko, keď bez varovania dostanete kopačku štýlom Mortal Kombatu do brucha,“ pokračoval.

Nechápe to

„Stáva sa a úprimne – je mi ľúto toho chudáka, čo si nakoniec vybojoval môj telefón, keďže sa jednalo o trojročný model a bolo to v Starom Meste, kde sú prakticky všade kamery. Neviem si predstaviť v akej životnej situácií museli byť, keď im toto za to stálo,“ zamyslel sa Smatana.

Toho však oveľa viac ako samotné napadnutie mrzelo niečo iné. „Čo však nechápem a je podľa mňa smutno-príznačné pre Slovensko, je to, že asi 150–200 metrov od nás kráčala skupinka ľudí, čo sa tomuto celému prizerala. Nezakričali o pomoc ani inak nepomohli,“ opisuje.

Také typicky „slovenské“

To však nebolo všetko, pretože keď sa Smatana pozviechal zo zeme, vydal sa za nimi. „Išiel som za nimi, či si náhodou nevšimli, ako vyzerali. Povedali, že nie, ale takto reagovali: „bolo hrozné vidieť čo sa deje“ a „človek sa už musí báť ísť kamkoľvek sám“.“ Toto ma nahnevalo ešte viac ako to, že ma okradli. Toto je totiž naša typická črta. Sťažovať sa a frflať, ale ak by sme mali konať, pomôcť a postaviť sa zlu, to už nie," nešetril okoloidúcich Smatana.

Podobných prípadov je po celom Slovensku veľa. Smatana pritom zabrúsil aj do konkrétnych príkladov z politiky. Na slovenskej náture nenechal nitku suchú: „Frfleme a sťažujeme sa na to v akom stave je Slovensko a obviňujeme Fica, Matoviča či Hegera. Rovnakým dielom však za to môžeme my. Pokiaľ ostaneme národ pasívnych frflošov, nepostavíme sa zlu a neprávu a zavrieme pred ním alibisticky oči, nikdy sa ako krajina neposunieme.“

Na záver však podotkol, že je našťastie v poriadku a stále považuje Bratislavu za bezpečné mesto.

FOTO: ilustračné

Ďalšie aktuálne a zaujímavé správy z domova a zo sveta nájdete aj na našej stránke Dnes24 a Facebooku.

Tento víkend som mal mať po dlhej dobe „voľnejšie“. Plánoval som napísať krátky komentár k novele, ktorá mení systém... Posted by Martin Smatana on Sunday, April 23, 2023

Zdroj: Dnes24.sk