Známy e-shop u nás po rokoch definitívne KONČÍ: O pár dní v ňom už NENAKÚPITE

Nedávno sme vás informovali, že e-shopy spoločnosti Studio Moderna prestali prijímať nové objednávky. Ide o internetové obchody Top Shop, Delimano a Dormeo. Firma zatvorila aj viaceré svoje kamenné obchody.

Ohlásili koniec!

Aktuálne končí ďalší obľúbený internetový obchod. Extreme Digital, ktorý používatelia našli na doméne Edigital.sk, ponúkal širokú paletu produktov od elektroniky cez kuchynské potreby, hračky a doplnky do domácnosti a kancelárie.

E-shop prestane existovať už o niekoľko dní.

Čo bude ďalej?

Extreme Digital o svojom konci na Slovensku informoval prostredníctvom svojho webu.

„Radi by sme Vás informovali, že 16.10.2023 o 0:00 spoločnosť Extreme Digital Zrt ukončí svoju obchodnú činnosť na online webových stránkach edigital.sk. Po tomto dátume na našej webovej stránke nebude možné odovzdať nové objednávky, avšak po vstupe do Vášho registrovaného profilu bude možné stiahnuť faktúry ku vybaveným objednávkam do 15.11.2023. Naša zákaznícka služba Vám bude k dispozícií na zvyčajnej emailovej adrese shop@ edigital.sk aj po vyššie uvedených dátumoch,“ píše sa na webe internetového obchodu.

Dlhoročná história

Spoločnosť Extreme Digital založili v roku 2001 dvaja maďarskí podnikatelia. Všetko začalo kúpu a predajom počítačovej techniky, pričom o dva roky neskôr vznikli prvé dve predajne a servisný bod. Firma postupne otvárala kamenné predajne v najväčších maďarských mestách.

V roku 2010 otvorili prvé e-shopy v Česku a na Slovensku. Postupne expandovali aj na rumunský, chorvátsky, slovinský, bulharský a rakúsky trh. Len v Maďarsku navštívi tamojšiu verziu internetového obchodu 80-tisíc zákazníkov denne.

Foto: ilustračné

