27. júl 2022 Barbara Dallosová Správy Zo zahraničia Známy fastfood s odvážnou kampaňou: Sendviče DOŽIVOTNE ZADARMO! Má to však podmienku Ak ste ochotní urobiť bláznivú vec, za sendviče v známom reťazci neplatíte do konca života. Spoločnosť vyrukovala so zvláštnym marketingovým ťahom.

Americká sieť rýchleho občerstvenia Subway je známa svojou širokou ponukou obloženého pečiva. Najnovšie ohlásila originálnu kampaň. Každému, kto si nechá vytetovať logo firmy, ponúkne stravovanie zadarmo. Informuje o tom denník Trend odvolávajúc sa na americkú televíziu Fox.

Podľa veľkosti

To, ako dlho môžete výhodu čerpať, závisí od veľkosti tetovania. Za 30-centimetrové tetovanie na chrbát alebo hruď máte sendviče zadarmo doživotne.

Za osemcentimetrové tetovanie na ramene, predlaktí alebo stehne spoločnosť zákazníkov odmení sendvičmi zdarma na rok, za päťcentimetrovú „kerku“ zas na jeden mesiac.

Hoci to tak Subway pomenoval, nejde však o doslova doživotnú odmenu. Za 30-centimetrové tetovanie dostane zákazník poukážku na sendviče v hodnote 50-tisíc dolárov. To je suma, ktorú spoločnosť vyčíslila a mala by vystačiť na jeden sendvič denne po dobu 20 rokov.

Večierok vo Vegas

Subway kampaň podporí tiež usporiadaním párty vo vychýrenom Las Vegas. Tam bude mať celkom deväť ľudí možnosť dať si logo vytetovať a zároveň im odovzdajú spomínané poukážky. Tú „doživotnú“ dostane len jeden z nich, ďalší ôsmi si odnesú menšie sumy.

Záujemcovia musia mať viac ako 21 rokov a musia mať tak trochu šťastie. Na večierok totiž nie je žiadna registrácia, takže platí, že „to prv príde, ten prv melie“.

