6 Galéria Zdroj: TASR/Henrich Mišovič Známy moderátor sa rozohnil: Krajčího testy za milióny sú nanič! V Devíne ukázali falošnú pozitivitu Hudobník a moderátor Peter Novák, známy pod prezývkou Šarkan, opísal, ako v Devíne po prvý raz testovali novými testami. Dopadlo to katastrofálne! 13. apríl 2021 Rôzne

13. apríl 2021 Rôzne Známy moderátor sa rozohnil: Krajčího testy za milióny sú nanič! V Devíne ukázali falošnú pozitivitu Hudobník a moderátor Peter Novák, známy pod prezývkou Šarkan, opísal, ako v Devíne po prvý raz testovali novými testami. Dopadlo to katastrofálne!

6 Galéria Zdroj: TASR/Henrich Mišovič

V mestskej časti Devín mali naozaj náročný víkend! Po prvý raz tam testovali novými antigénovými testami, ktoré mnohých ľudí riadne vydesili.

Strach

„V sobotu sme mali 29 pozitívnych, vyše 8% z testovaných. Keďže už dlhšiu dobu Devín máva nulu a víkendoví pozitívne testovaní boli bez príznakov, mnohí kypriaci energiou po sobotnom športe, bolo to podozrivé. Telefonáty známym, susedom, do práce, že pozor som pozitívny/a. Karantény, rušenie pracovných aj iných aktivít. A samozrejme STRACH,“ opísal hudobník a moderátor Peter „Šarkan“ Novák. Ako dodal, starostka to však nenechala len tak a ihneď vybavila pretestovanie pozitívnych PCR testami. Všetky boli negatívne!

„Prvýkrát sa začalo testovať novými "Krajčího” testami za 35miliónov eur. Zatiaľ čo iné mestské časti hlásia extrémny, až nelogický pokles pozitívnych, u nás sa rozbalila krabica s inou chybou. Okrem toho, že sa exminister “pomýlil” a kúpil iné testy, ako bolo plánovane, tieto zjavne nespoľahlivé testy budú najbližších veľa týždňov (veď ich treba minúť, nie?) posielať do obehu falošne negatívnych a vlastne vystavovať všetkých ľudí nebezpečenstvu, rovnako budú v nespravodlivej karanténe držať násobky falošne pozitívnych. Mimochodom, testovanie nás zatiaľ stálo 400 miliónov,“ rozohnil sa nahnevaný moderátor.

Chybná krabica

Bratislava24 oslovila aj starostku Devína Ľubicu Kolkovú, ktorá nám túto informáciu potvrdila. Naozaj po prvý raz testovali novými testami, ktoré sa ukázali takéto zlé. Starostka tiež opísala, aké komplikácie pre nesprávne testy mestská časť mala.

„Spojila som sa s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva, prerušili sme prevádzku materskej školy (2 rodičia boli totiž pozitívne testovaní), upozornila som na situáciu prevádzkovateľa našej základnej školy a požiadala som Mestskú políciu o posilnenie hliadok, nakoľko do Devína chodí "na výlety“ množstvo aj nedisciplinovaných ľudí, ktorí nemajú respirátory a nedodržiavajú odstupy," uviedla pre Bratislava24 Ľubica Kolková. Dodala, že pretestovanie ukázalo, že všetci označení za pozitívnych boli napokon negatívni.

Starostka situáciu konzultovala aj s inými starostami Bratislavy a nikde sa s podobným problémom nestretli. „Asi sme mali smolu na nejakú chybnú várku,“ uviedla.

Oslovili sme aj Ministerstvo zdravotníctva, zatiaľ sa však nevyjadrilo. Akonáhle to urobí, jeho reakciu do článku doplníme.

Zdroj: Dnes24.sk