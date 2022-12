3 Galéria Zdroj: Instagram.com/veronikavelezzuzulova Zuzulová má nového priateľa: ZNOVU je to Francúz! Aha, ako im to spolu PRISTANE, FOTO Bývalá špičková slovenská lyžiarka Veronika Velez-Zuzulová sa pochválila novým priateľom. 21. december 2022 han Magazín Ona

Bývalá špičková slovenská lyžiarka Veronika Velez-Zuzulová sa pochválila novým priateľom.

Rodená Bratislavčanka patrila dlhé roky medzi najlepšie lyžiarky na svete. Po skončení kariéry sa naplno začala venovať rodine, no manželstvo s Francúzom Romainom Velezom jej vydržalo „len“ desať rokov.

Znovu zaľúbená

Aj napriek tomu 38-ročnú vychýrenú slalomárku naplno zamestnával jej synček Jules. „Bolo to úžasné dobrodružstvo. Teraz to bude znovu iné, ale s tým najdôležitejším, čo nám život dal. Jules navždy,“ napísala Veronika pred niekoľkými týždňami na Instagram. Išlo o spoločnú fotku s manželom. Teda už bývalým.

Slovenka, ktorá robila našej krajine obrovskú radosť a reklamu, však už nie je sama. Podľa jej nedávneho príspevku, sa teší z novej lásky.

„To je on!“ uviedla Zuzulová na prvú fotku s novým objavom. Dokonca pridala aj emotikon srdiečka.

No, ako by to vyzeralo, keby neuviedla jeho meno. Gasp Valette. Tak sa volá jej nový priateľ, ktorý rovnako ako jej bývalý manžel, pochádza z Francúzska.

Zdroj: Dnes24.sk