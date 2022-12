13 Galéria Zdroj: TASR/Martin Baumann Slovensko zasiahla smutná správa: ZOMREL uznávaný infektológ Vladimír Krčméry Pár dní pred Vianocami Slovensko prišlo o uznávaného odborníka. Včera o 23:34 Zo Slovenska

Včera o 23:34 Zo Slovenska Slovensko zasiahla smutná správa: ZOMREL uznávaný infektológ Vladimír Krčméry Pár dní pred Vianocami Slovensko prišlo o uznávaného odborníka.

V utorok (20. decembra) zomrel popredný slovenský lekár profesor Vladimír Krčméry. O smrti 62-ročného odborníka informoval portál noviny.sk.

„Vladimír Krčméry bol uznávaný epidemiológ a infektológ. Patril medzi hlavné tváre očkovacej kampane proti vírusu COVID-19,“ informuje portál.

Podľa TV JOJ mal Vladimír Krčméry obojstranný zápal pľúc: „Televízii JOJ 24 potvrdili informáciu o úmrtí dva od seba nezávislé zdroje.“

Na sociálnej sieti zverejnilo Krčméryho fotografiu s krátkym odkazom „Ďakujeme za všetko, pán profesor,“ aj ministerstvo zdravotníctva.

Správa zasiahla aj politikov

„Zomrel Profesor Vladimír Krčméry. Nech sa nikto z mojich známych nehnevá – ale nikdy v živote som nestretol lepšieho Človeka, ako bol on. Neúnavný Dobrák, ktorý nedokázal obsedieť bez toho, aby neustále pomáhal ľuďom. Keď trpeli v Afrike, išiel za nimi tam. Keď HIV deti v Kambodži, išiel tam. Keď zúfalí ľudia po zemetrasení na Haiti, bol hneď tam. V zime na hranici s Ukrajinou, posledné mesiace na hranici v Kútoch. Medzitým desiatky iných projektov pre núdznych na Slovensku aj vo svete. Vždy bez ohľadu na seba a najmä svoje chatrné zdravie. Dve veci som mu však povedať nestihol – že Ľutujem, že kvôli jeho nezištnej pomoci v covidovom konzíliu, kam som ho povolal do služby, sa toľko zla na neho osopilo. A druhé – Ďakujem, že keď ako 36-ročný najmladší profesor medicíny na Slovensku našej rodine pomohol so súrnym vyšetrením ocina a tak som ho prvýkrát spoznal. Zomrel úžasný človek, doslova Svätý muž. Verím, že už dnes si v Nebi, Braacho, Tvoj IM,“ napísal na Facebook Igor Matovič.

Príspevok pridal aj Eduard Heger: „ZOMREL ČLOVEK S VEĽKÝM SRDCOM. S veľkým zármutkom som prijal správu o úmrtí profesora Vladimíra Krčméryho. Bol to človek, ktorý rozdal svoje srdce druhým. Pomáhal tam, kde sa iní báli vstúpiť čo i len myšlienkami. Takým, na ktorých svet zabudol – najchudobnejším z chudobných. Počas pandémie stál v prvej línii zdravotníkov. Odhodlaný ju poraziť. Zvládli sme to, pán profesor. Odpočívaj v pokoji môj drahý priateľ!“

Prezidentka Zuzana Čaputová napísala, že Vladimír Krčméry svoj život zasvätil slabým a chorým: „Profesor Vladimír Krčméry – lekár a odborník na tropickú medicínu, infektológiu a onkológiu nás navždy opustil. Bol mužom viery a svojimi postojmi inšpiroval mnohých k lekárskej službe v chudobných krajinách či k pomoci najslabším. Počas pandémie koronavírusu to bol práve on, kto výrazne prispel svojimi skúsenosťami a autoritou k tomu, že sme dokázali tento boj zvládnuť. Vladimír Krčméry bol vždy plný optimizmu a nádeje a takého si ho budem pamätať. Česť jeho pamiatke.“

Krátko reagoval aj predseda Národnej rady SR Boris Kollár: „Vladko môj … trhá mi srdce.“

Uznávaný odborník

Profesor Vladimír Krčméry bol popredný lekár, vedec a odborník na tropickú medicínu, infektológiu a onkológiu. V roku 1985 absolvoval Lekársku fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Kariéru odštartoval v roku 1985 na Klinike infekčných chorôb vo Fakultnej nemocnici v Bratislave, odkiaľ sa presunul do Onkologického ústavu sv. Alžbety.

Ako vysokoškolský pedagóg prednášal od roku 1995 na Trnavskej univerzite. V roku 2002 zakladal neziskovú organizáciu a súkromnú Vysokú školu zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety. Na jeho podnet v roku 2007 zriadilo ministerstvo zdravotníctva Národné referenčné centrum pre tropické choroby.

Počas koronavírusovej pandémie patril medzi najváženejších odborníkov. Bol aj členom Ústredného krízového štábu, ktorý pomáhal zvládať situáciu s Covid-19. Koncom roka 2020 sa stal prvým človekom, ktorého na Slovensku zaočkovali proti ochoreniu koronavírusu.

Zdroj: TASR

