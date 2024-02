17. február 2024 Rastislav Búgel Kultúra Zverejnili TERMÍN rozlúčky s Marcelom Nemcom († 52): Kolegovia mu splnia netradičné prianie Obľúbené divadlo Marcela Nemca zverejnilo detaily k poslednej rozlúčke. Ako si želal, prebehne aj oslava jeho života.

Obľúbený herec Marcel Nemec podľahol vo veku 52 rokov rakovine. Hoci niekoľko rokov bojoval so zákernou chorobou, až do poslednej chvíle si zachoval úsmev a všetkým navôkol rozosieval radosť.

Chcel usmiatych hostí vo farebnom oblečení

Keď začiatkom januára informoval, že mu ostáva už iba málo času, na Instagrame napísal: „Vedia vaši najbližší, či sa chcete nechať spopolniť, ako má vyzerať Váš pohreb, je niekto, kto by mal na ňom niečo o Vás povedať? Viete už kto? A či to celé nechávate na vašich blízkych, nech oni rozhodnú? Mrte otázok. Na mnohé z nich už poznám odpoveď a niektoré sú zatiaľ otvorené. No čo viem určite, chcem veľa farebných kvetov a farebne poobliekaných usmiatych hostí. Ja odchod nevnímam ako koniec, no ako začiatok niečoho nového a zároveň to vnímam ako oslavu svojho krásneho a láskou naplneného života, ktorý som prežil v tejto dimenzii s úsmevom obklopený ľuďmi s ktorými sa milujeme (a že ich nie je málo).“

Splnia mu prianie

Ako si želal, tak sa aj stane. Jeho milované divadlo LA KOMIKA zverejnilo detaily. A hoci pôjde v skutočnosti o poslednú rozlúčku, podľa Nemcovho želania prebehne v podobe oslavy života.

Posledná rozlúčka sa bude konať 21. februára o 14.00 hodine v Dome smútku v jeho rodnej Kremnici.

„Oslava života v divadle LA KOMIKA sa uskutoční 27.2.2024 o 15:0­0,“ píše divadlo, ktoré zároveň vyzvalo: „Farebne sa oblečte a posledný krát zatlieskajte nášmu priateľovi!“

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Milí diváci, sľúbili sme Vám informácie k oslave života nášho drahého Macka. Posledná rozlúčka sa bude konať 21.2.2024... Posted by LA KOMIKA on Saturday, February 17, 2024

19 Galéria

Zdroj: Instagram.com/nemecmarcel

Zdroj: Dnes24.sk