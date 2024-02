17. február 2024 Rastislav Búgel Kultúra Za Marcelom Nemcom († 52) smúti aj speváčka Smatanová: Z jeho poslednej správy PUKÁ srdce Speváčka Zuzana Smatanová je z odchodu herca Marcela Nemca poriadne zdrvená. Zverejnila dojímavé vyznanie.

Obľúbený slovenský herec a zabávač Marcel Nemec vo veku 52 rokov podľahol zákernej chorobe.

Hoci už niekoľko rokov bojoval s rakovinou, nevzdával sa a okolo seba rozdával radosť a pozitívnu energiu. „Svoju chorobu vôbec nepovažujem za hnusnú vojnu! Považujem ju momentálne za súčasť svojho života, s ktorou aktuálne žijem. Karty sú rozdané a ja hrám tú najkrajšiu, najlepšiu a najdlhšiu partiu, akú viem. Navyše mi (rakovinka) do života priniesla tak veľa dobra, toľko lásky a množstvo nádherných bytostí,“ napísal herec pred niekoľkými týždňami na sociálnej sieti.

Hoci sám v príspevkoch na sociálnej sieti priznával, že čas jeho odchodu sa blíži, správa o úmrtí obľúbeného herca zasiahla jeho kolegov, priateľov a aj verejnosť.

Obrovské ľudské srdce

Z odchodu Marcela Nemca bola zdrvená aj speváčka Zuzana Smatanová.

„Marcelko… Plačem… Viem, viem… Viem, že by si to nechcel, hovoril si mi to stále, keď sme sa objali…Chcel si, nech sa všetci usmievame, aby sme oslavovali život, aby sme prišli na Tvoju rozlúčku vo farebnom. Všetko viem… Ale nedá sa. Kto Ťa poznal osobne, vie, že dobúchalo jedno obrovské ľudské srdce,“ napísala speváčka.

Od dojatia plakali všetci

Smatanová spomína aj na ich posledné stretnutie: „Pamätáš, keď sme sa videli naposledy? Hral si v divadle a ja som Ti v stoji tlieskala ako asi nikdy nikomu… Hral si s takou radosťou, ako keby Ti nič nebolo, smiala som sa strašne a tiekli mi slzy ako malému decku, taká som bola šťastná, že zase hráš, lebo si to tak veľmi chcel… A vo vašej šatni sme plakali od dojatia všetci.“

Podľa Smatanovej Nemec rozdával lásku a úsmev úplne všade a všetkým.

Posledná správa

„Tvoja posledná hlasová správa znela, akoby si nikdy nemal odísť, spieval si mi v nej, smial sa a chcel si, aby som Ti zaspievala späť… “nech sa deje čo sa má-á-á”, tú si mal rád, ňou si ma vždy v nemocnici privítal… Marcelik, šťastnú cestu tam hore, alebo za dúhový most, kamkoľvek si šiel, nikdy na Teba nezabudnem, Úprimnú sústrasť celej Tvojej rodine. “DOVI” môj drahý kamarát,“ dodáva zdrvená speváčka.

