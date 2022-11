11 Galéria Zdroj: ĽudiaĽuďom.sk 29. novembra je sviatok štedrosti, dávania a dobrovoľníctva. Pozrite si príbehy, ktoré má zmysel podporiť Šialenstvo okolo Black Friday, keď sa zovšade v predvianočnom čase na nás valia rôzne výhodné i menej výhodné ponuky tovaru, zachytil asi každý. 29. november 2022 Tlačové správy

29. november 2022 Tlačové správy 29. novembra je sviatok štedrosti, dávania a dobrovoľníctva. Pozrite si príbehy, ktoré má zmysel podporiť Šialenstvo okolo Black Friday, keď sa zovšade v predvianočnom čase na nás valia rôzne výhodné i menej výhodné ponuky tovaru, zachytil asi každý.

Pred desiatimi rokmi ako odpoveď na tento festival konzumu vznikla iniciatíva #GivingTuesday (Darovací utorok), ktorá má úplne opačný cieľ. Nie čo najviac minúť na seba, ale naopak pomôcť tým, ktorí to skutočne potrebujú.

Tento rok vychádza #GivingTuesday na utorok 29. novembra 2022 a zapájajú sa do neho tisícky rôznych charitatívnych organizácii na celom svete. Výnimkou nie je ani slovenský darcovský portál ĽudiaĽuďom.sk.

„Je pravdou, že desaťtisíce darcov pomáha prostredníctvom ĽudiaĽuďom.sk celoročne, bez ohľadu na dátum. Na druhej strane sa pridávame k tejto iniciatíve práve preto, aby sme v kontraste s Black Friday a Cyber Monday poukázali na tých, ktorí nebudú mať tohto roku šťastné a veselé Vianoce. Ak ste ušetrili pár eur na výpredajoch, možno z nich viete niekomu aspoň na chvíľu zlepšiť jeho osud,“ hovorí riaditeľ ĽudiaĽuďom.sk Roland Kyška.

Na darcovskom portáli je aktuálne evidovaných viac ako tisíc výziev na podporu. Za 11 rokov fungovania projektu už viac ako 230-tisíc štedrých darcov poslalo núdznym úžasných 18-miliónov eur. V tomto roku darcovský portál hlási zvýšený nárast príjemcov a preto sme sa opýtali, koho môžeme podporiť v našom regióne.

„Máme veľa výziev, kde sa na nás ľudia obracajú s prosbou o pomoc. Vybrali sme aspoň malú časť, ktorú darcovia môžu podporiť,“ hovorí projektová manažérka ĽudiaĽuďom.sk Patrícia Sára Šimková.

Na portáli ĽudiaĽuďom.sk ale nájdete aj stovky ďalších výziev ľudí, ktorí potrebujú pomoc.

Okres Hlohovec

Pomoc pre malého Tobiaska

Tobiasko sa narodil s Dandy Walker vrodenou vývojovou vadou a prvé mesiace strávil na jednotke intenzívnej starostlivosti. Neskôr mu bola diagnostikovaná epilepsia a cukrovka. Rodičia s Tobiaskom cvičili Vojtovou metódou, najviac mu však pomáhajú rehabilitácie a delfínoterapie, ktoré sú však finančne veľmi náročné. Pomôžme Tobiaskovi a jeho rodine pri ich zaplatení. Jeho príbeh môžete podporiť TU.

Okres Brezno

Pomoc pre bojovníčku Veroniku

Dnes už 26-ročná Veronika bola vytúženým a prvorodeným dieťaťom. Prvé dni po narodení však mala problémy s dýchaním a nedostatkom kyslíka, ktorý spôsobil postupné odumieranie mozgových buniek. Bola jej diagnostikovaná detská mozgová obrna a iné pridružené choroby. Veronika je ležiaca a nerozpráva, no aj tak robí svojej mame obrovskú radosť. Pomôžme Veronike s nakúpením zdravotníckych pomôcok a splácaním úveru. Príbeh Veroniky môžete podporiť TU.

Okres Spišská Nová Ves

Pomoc pre samoživiteľku Vierku

Pani Vierka sa sama stará o svojho 9-ročného syna Matiasa, ktorý však má poškodené očné nervy a okrem toho mu bol diagnostikovaný Aspergerov syndróm. Kvôli týmto ochoreniam nemôže chodiť do školy a učí sa doma. Vyžaduje to neustálu zdravotnú starostlivosť, a preto pani Vierka požiadala o opatrovateľský príspevok. Ten jej bol zamietnutý a momentálne má problémy sa finančne postarať o seba a svojho syna. Pomôžme pani Vierke a Matiaskovi so zaplatením nájmu a úhradou bežných výdavkov. Príbeh Vierky môžete podporiť TU.

Okres Košice

Pomoc pre dôchodkyňu Alžbetu

Pani Alžbeta bola urgentne hospitalizovaná kvôli poškodenej mieche. Od tej chvíle má ochrnuté dolné končatiny a kvôli jej imobilite sa o ňu musí dennodenne starať jej dcéra Veronika. Starostlivosť však nie je náročná len fyzicky, či psychicky, ale aj finančne. Poberanie dôchodku im nevystačuje na úhradu bežných účtov, platenie za lieky a za liečbu kmeňovými bunkami. Pomôžme pani Alžbete a jej dcére žiť dôstojnejším životom. Ich príbeh môžete podporiť TU.

