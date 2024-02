4. február 2024 ELA Správy Politika 4000 plat, 4000 odmena! ŠTEDRÝ Taraba takto ohodnotil svoju ZNÁMU na úrade. Dôvod POBAVÍ! Minister životného prostredia Tomáš Taraba je evidentne k svojim zamestnancom štedrý.

Zdroj: TASR/Jakub Kotian

Vláda vo svojom novom zložení úraduje iba sto dní, no mnohí štátni úradníci sa sťažovať nemôžu. Kým väčšina pracujúcich Slovákov si v novej práci akurát tak za tri mesiace prechádza skúšobnou dobou a o nejakých odmenách môže akurát tak snívať, za pár dní práce mala podriadená ministra životného prostredia Tomáša Tarabu štedré Vianoce.

8-tisíc na úvod

Minister životného prostredia Tomáš Taraba bol k šéfke svojej kancelárie mimoriadne štedrý len pár mesiacov novej práce, v decembri jej cinklo na účet 8-tisíc eur.

Upozornila na to opozičná poslankyňa Veronika Remišová (Slovensko) v nedeľnej politickej relácii O 5 minút 12 s tým, že ide podľa nej navyše o ministrovu známu. Predtým robila pre bývalého ministra obrany za stranu Smer, Martina Glváča.

„Výzva pre ľudí, keď chcú odísť zo súkromného sektora. Tuto, pán minister prvý mesiac v úrade dáva plat 4-tisíc eur, a odmenu 4-tisíc eur. Čiže osemtisíc eur dáte nejakej vašej úradníčke, zatiaľ čo zmrazíte platy učiteľom a všetkým štátnym zamestnancom,“ uviedla Remišová.

Šéf envirorezortu Taraba, ktorý je nominantom SNS, informáciu nepoprel a stojí si za odmenou, ktorú zamestnankyni dal. „Tá pani má na starosti celý audit dohodárov, čo bola predošlej vlády najväčšia disciplína. Pre ministerstvo životného prostredia pracuje 650 kmeňových ľudí a popri tom je tam zamestnaných 400 dohodárov,“ vysvetlil.

Pani s vysokou hodnotou

„Táto pani má pre mňa veľkú hodnotu, tá agenda, ktorú robí,“ doplnil. Remišová na jeho dôvody reagovala s tým, že nevie hovoriť za bývalé vedenie ministerstva životného prostredia, no v jej bývalom rezorte investícii zamestnávali na dohodu IT odborníkov, pretože to bolo lacnejšie, ako zazmluvňovať celú spoločnosť.

Podľa Tarabu zistili, že niektoré osoby mali 3,4 dohody a mali robiť 20 hodín denne. Vec údajne plánuje preverovať aj na Najvyšší kontrolný úrad.

Zdroj: Dnes24.sk