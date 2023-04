16 Galéria instagram.com/donnamoderna Zdroj: Instagram.com/liciafertz 92-ročná starenka je senzáciou internetu: Zatočila s depresiou a začala NOVÝ ŽIVOT! Má 92-rokov ale svojou energiou by strčila pokojne do vrecka aj mladšie ročníky. Seniorka však vždy taká spokojná nebola. Čo jej navrátilo elán? 16. apríl 2023 Magazín Ona

16. apríl 2023 Magazín Ona 92-ročná starenka je senzáciou internetu: Zatočila s depresiou a začala NOVÝ ŽIVOT! Má 92-rokov ale svojou energiou by strčila pokojne do vrecka aj mladšie ročníky. Seniorka však vždy taká spokojná nebola. Čo jej navrátilo elán?

Seniorka Licia Fertz nemala ľahký život, no po smrti svojho milovaného manžela upadla do smútku a depresie. Keď bolo najhoršie, 92-ročnú seniorku zachránil synovec. A takto sa mu to podarilo!

Stačilo k tomu málo

Emanuel nemohol ďalej sledovať, ako sa Licia trápi po smrti manžela. Chcel ju zabaviť a ukázať niečo nové a tak jej na Instagrame vytvoril profil. Naraz mohla Licia komunikovať s celým svetom. Seniorka neprepadla kultu tela či filtrom, ale je na ňom sama sebou. Hrdo ukazuje svetu svoju vráskavú tvár aj telo.

Jej kreatívny profil začalo sledovať množstvo ľudí a pani Licia Fertz sa dostala veľmi rýchlo do hľadáčika módnych značiek. Ovdovená žena naraz opäť pocítila, že môže byť užitočná.

Licia Fertz prezývajú najstaršou influencerkou v Taliansku. No môže sa pochváliť aj tým, že sa ocitla na obálke časopisu Rolling Stone. Čím to je, že sa stále usmieva? Seniorka sa drží hesla: Nie je čas byť smutným.

