Danko si za svojou rigorózkou stojí: Prácu som písal sám!

Predseda Národnej rady (NR) SR Andrej Danko (SNS) verí, že polícia preukáže, že svoju rigoróznu prácu písal sám.

V súvislosti s vyšetrovaním situácie okolo rigoróznej práce a možného plagiátorstva na Univerzite Mateja Bela (UMB) v Banskej Bystrici to povedal na utorkovej tlačovej konferencii. Zdôraznil, že nie je ani obvinený, ani obžalovaný a v prípade bol vypovedať ako svedok. Banskobystrická krajská policajná hovorkyňa Mária Faltániová pre TASR potvrdila, že polícia vo veci naďalej koná.

Nič nedostal zadarmo

„Som rád, že polícia ozrejmí tieto skutočnosti, že som titul získal legálne. Vyjadrím sa, keď bude výsledok. Neviem viac, sám som zvedavý. Verím, že sa potvrdí, že som prácu napísal, že som na tej skúške bol,“ tvrdí šéf parlamentu s tým, že v tej dobe nikto nevedel, akú funkciu raz bude zastávať. Tvrdí, že by mu preto nikto skúšku zadarmo nedal.

Skonštatoval, že v tejto súvislosti zrejme niekto podal na polícii podnet na základe medializovaných informácií, aby preverila všetky skutočnosti. K prípadu sa podľa vlastných slov bližšie vyjadrí po ukončení vyšetrovania.

„Prípad je naďalej v štádiu vyšetrovania,“ povedala pre TASR banskobystrická policajná hovorkyňa. Dodala, že zatiaľ v prípade nebolo vznesené obvinenie voči žiadnej osobe. Na vyšetrovania upozornil Denník N.

Podozreniami z plagiátorstva rigoróznych prác na UMB zasadala minulý rok účelová komisia Akademického senátu (AS) UMB. Konštatovala, že medializovaná dvojica rigoróznych prác „obsahuje časti, ktoré sú oproti zdrojovej literatúre mierne upravené, väčšina častí však rovnako vykazuje vysokú mieru zhody so zdrojovou literatúrou, miestami je zachované členenie kapitol a podkapitol pôvodných zdrojov“.

Odobrovači plagiátu

Denník N zistil mená všetkých učiteľov, ktorí Danka v roku 2000 nechali prejsť s plagiátom na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici a ako škola, tak aj Danko, ich mená tajili. Šokujúcou informáciou je, že jedným z nich je aj sudca Okresného súdu v Brezne Silvio Boleček, ktorého reputácia je nateraz značne poškodená.

Boleček bol oponentom práce a tak mal ako prvý prísť na to, že prínos študenta Danka bol nulový. Naopak, v oponentskom posudku ho pochválil „za samostatnú kritickú prácu s odbornou literatúrou a štylistiku na solídnej úrovni“.

Následne Danka čakala rigorózna skúška a v skúšobnej komisii sedel Ján Reken (predseda). Členmi boli Pavol Zloch a Zoltán Valentovič, ktorý medzičasom zomrel. Všetci traja odsúhlasili, že práca spĺňa kritériá, ústnu skúšku zvládol a môže získať diplom.

Ako upozorňuje redaktorka, Ján Reken nateraz pôsobí na Vysokej škole Danubius v Sládkovičove, ktorej rektorom je Dankov bývalý minister školstva Peter Plavčan.

Dankov oponent Boleček hádže zodpovednosť za plagiát na skúšobnú komisiu na čele s Rekenom a tvrdí, že Dankovu prácu o verejnej správe ani nechcel hodnotiť, pretože sa v tejto téme až tak odborne neorientoval.

Podvolil sa, keď mu pohrozili, že ak nebude robiť veci, ktoré mu prikážu, na právnickej fakulte v Bystrici skončí.

„Podiel cítim, ale či je to práve vina… Jednoducho v danom čase som podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia ohodnotil prácu, že je v poriadku. V tomto zmysle mám svedomie čisté. No považujem za veľkú hanbu, že je meno Univerzity Mateja Bela s niečím takýmto spájané," uviedol pre Denník N Baloček, ktorý je od roku 2008 sudcom v Brezne.

Teoretická pi…

V rozhovore pre Denník N tiež opisuje, že pred vypracovaním posudku sa radil so starším kolegom Zlochom. „Povedal, je to teoretická pi…, ale je to dobré.“

To, že Danko do rigoróznej práce opísal najpoužívanejšie učebnice o verejnej správe Zloch reagoval, že sa spoľahol na oponentský posudok.

