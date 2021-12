Zdroj: Instagram.com/viktorvincze Adela a Viktor Vinczeovci prenajímajú byt človeku BEZ DOMOVA. Čo museli pochopiť? Projekt dostupného bývania s prvkami housing first má pomôcť získať stabilný domov minimálne 15 ľuďom bez domova. Byty pre nich hľadá OZ Vagus aj na komerčnom trhu. 1. december 2021 KAW Magazín

Adela a Viktor Vinczeovci prenajímajú byt človeku BEZ DOMOVA. Čo museli pochopiť? Projekt dostupného bývania s prvkami housing first má pomôcť získať stabilný domov minimálne 15 ľuďom bez domova. Byty pre nich hľadá OZ Vagus aj na komerčnom trhu.

Väčšina problémov, ktorými trpia ľudia bez domova, vzniknú alebo sa prehĺbia až počas života na ulici. Človek na ulici takmer okamžite stráca zaužívané návyky a všetky jeho potreby sa sústredia len na jedno – prežiť deň.

Ako uvádza OZ Vagus, práve prvotné poskytnutie bývania a zachytenie človeka v raných fázach bezdomovectva pozitívne vplýva na schopnosť resocializovať sa – pracovať na zmene sociálnej situácie či nestratiť sociálne zručnosti nadobudnuté v bežnom živote.

Vagus v Bratislave už pred časom rozbehol zahraničnú metódu Housing First – ide o to, že v bytoch v rôznych lokalitách Bratislavy pomáha ubytovať ľudí, ktorí sa ocitli v bytovej núdzi. „Vďaka nášmu projektu bývania majú opäť strechu nad hlavou, svoje bezpečie a istotu,“ uvádza Vagus.

Úspešná moderátorka Adela Vinczeová sa o metóde Housing First dozvedela počas jedného z rozhovorov vo svojej relácii. Okamžite sa chopila správnej myšlienky a ponúkla na prenájom menší byt, ktorý vlastní.

Úcta k traumám

„Človek musí mať veľkú úctu k traumám, ktoré jeho nájomca zažil. S naším nájomníkom som sa rozprávala dve hodiny, dozvedela som sa jeho príbeh a pochopila spôsob, akým pristupuje k pre nás úplne bežným veciam,“ povedala Adela v podcaste občianskeho združenia Vagus.

So svojim nájomcom majú Vinczeovci dobrý vzťah. Dohodli sa na sume, ktorú im bude platiť a to sa aj v pravidelných intervaloch deje. Keďže byt prenajímajú spomínanému človeku už rok, stotožnili sa za ten čas s istými vecami, ktoré im na začiatku nešli do hlavy.

„Museli sme aj my pochopiť, že keď žije niekto roky na ulici, má aj iné návyky. Napríklad skladovanie vecí mu môže dávať istotu, že zrazu má tie veci kde umiestniť,“ hovorí Adela a zároveň pripomína, že vôbec nejde o zníženú hygienu alebo neporiadok.

Adela zároveň podčiarkla, že základom je, aby prenajímanie trvalo čo najdlhšie. Nájomca by nemal mať pocit, že je ohrozený tým, že ho kedykoľvek nájomca môže vyhodiť. „Ak má človek istotu v bývaní, potom má energiu na to, aby sa ukotvoval v bežnom živote,“ pripomenula.

Ako to funguje

Projekt dostupného bývania s prvkami housing first má za dva roky pomôcť získať stabilný domov minimálne 15 ľuďom bez domova. Byty pre nich bude neziskovka Vagus hľadať na komerčnom trhu. Od novembra sa do projektu ukončovania bezdomovectva môžu zapojiť súkromní prenajímatelia z Bratislavy.

Spolupráca s človekom, ktorý sa rozhodne zmeniť svoju sociálnu situáciu, začína zväčša riešením zdravotného stavu, dokladov, prípadných dlhov a exekúcií, vzťahov s okolím či rodinou.

„Ďalším krokom je zabezpečenie stabilného príjmu, ktorý pokryje nájom v bývaní. To všetko je sprevádzané prirodzeným prežívaním človeka, ktorý má obavy, častokrát malú dôveru vo vlastné schopností a nemá ani dostatok zručností a vedomostí, aby si sám poradil so všetkými krokmi k získaniu domova. Preto je dôležitá prítomnosť sociálnej pracovníčky či pracovníka ako opory a podpory,“ uvádza OZ Vagus na sociálnej sieti.

Cieľom organizácie je pre človeka v núdzi nielen domov získať, ale si ho aj udržať. „Preto nasťahovaním naša práca nekončí a sme oporou vo zvládaní každodenného života ešte dlho potom. Riešime spolu situácie v práci, sme podporou pri vedení domácnosti, pomáhame s nastavením domáceho rozpočtu. Na dlhý čas sa stávame súčasťou životov ľudí, ktorí prechádzajú veľkou životnou zmenou,“ dodáva Vagus.

