29. november 2020 Magazín Aj vy to robíte? Chuť na hlinu či zahryznúť si do ľadovej kocky vám niečo signalizuje

Niektorí ľudia majú zvláštne chute. A nejde o tie gastronomické. Vedeli ste, že aj chuť zahryznúť si do ľadovej kocky či do hliny môže byť signálom tela?

Chuť zahryznúť si do ľadovej kocky či do hliny môže byť prejavom nedostatku železa v ľudskom organizme. Upozorňuje na to svetová kampaň „Berte železo vážne“ (Take Iron Seriously) s podtitulom „Načúvajte svojmu telu“, ktorú si spoločnosť pripomína vo štvrtok. Slovensko sa do nej zapája po prvý raz.

Odborníci vysvetlili, že pri dlhodobom nedostatku železa začne telo vyrábať menej červených krviniek, teda trpí anémiou z nedostatku železa. Každoročne s touto diagnózou vyhľadá pomoc lekára viac ako 26-tisíc Slovákov.

Podľa štatistík Národného centra zdravotníckych informácií na anémiu z nedostatku železa zomrelo vlani 145 ľudí.

Kampaň upozorňuje na to, že nedostatkom železa trpí vo svete jedna z troch osôb. Neprejavuje sa len bledou kožou a únavou.

Chuť na hlinu

Medzi príznaky patrí podľa odborníkov napríklad aj intolerancia chladu, syndróm nepokojných nôh, nutkavé hryzenie ľadu, nezvyčajné chute na nejedlé veci, napríklad na hlinu, či únava.

Nedostatok železa sa môže prejavovať aj tak, že pacientom sa ľahko tvoria modriny alebo majú často afty v ústach. Vypadávanie vlasov, poblednutosť a krehké nechty môžu tiež signalizovať, že telo potrebuje dodávku železa.

Železo je tiež potrebné na udržanie zdravého imunitného systému, ktorý pomôže v boji infekciami.

