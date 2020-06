20. jún 2020 Tunde Magazín Ak nezdvihnete zadok z gauča, o 20 rokov budete vyzerať takto DESIVO!

Toto sú Hannah a Eric. Ak so sebou niečo okamžite neurobíte, môžete dopadnúť rovnako!

3 Galéria

Známe streamovacie služby si získali srdcia ľudí po celom svete. Pri rozpozeranom seriály dokážeme stráviť hodiny denne, kým nedopozeráme epizódu, po ktorej budeme môcť pokojne zaspať.

Hannah a Eric

Aj keď sa seriálové maratóny zdajú byť veľmi príjemnou formou relaxu a úniku z reality, dvakrát zdravé to veru nie je. Seriáloví sledovači, ktorí pred obrazovkami vysedávajú dlhé hodiny, už dokonca dostali aj špeciálne pomenovanie – binge-watchers.

Odborníci z webu Online Gambling nedávno zverejnili desivý 3D model Hannah a Erica. Obaja sú z roku 2040 a trpia závislosťou na sledovaní televízie. Majú nezdravo sivú pokožku, tmavé kruhy pod očami a trpia obezitou.

Hoci to na prvé počutie znie ako prehnané strašenie, takto môžete o 20 rokov vyzerať aj vy!

Desivá budúcnosť závislákov

Strašidelná vizualizácia bola vytvorená s cieľom ukázať najhorší scenár toho, čo môže s človekom urobiť závislosť na sledovaní seriálov na streamovacích službách.

„Výskum sme využili na to, aby sme vám ukázali, ako by ste mohli vyzerať, ak nezmeníte svoje návyky. Od obezity a poškodenia držania tela, po predčasné starnutie a krvavé oči, to sú len niektoré z nepríjemných účinkov, ktoré by tento nezdravý životný štýl mohol spôsobiť,“ postrašili ľudí tvorcovia 3D modelov Hannah a Erica.

Hannah a Erica tiež ohrozuje rad chorôb, medzi nimi cukrovka, rakovina hrubého čreva či kŕčových žíl. Kvôli nedostatku slnečného svetla a vitamínu D trpia aj plešatosťou. V skratke, sú stelesnením fyzického poškodenia, ktoré majú na svedomí roky sedenia na pohovke pred obrazovkou.

