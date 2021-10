Zdroj: unsplash.com Dezinfekčné mydlá môžu byť NEBEZPEČNÉ: Aká je pravda o ich naozajstných účinkoch? Nízke koncentrácie dezinfekčných prísad v dezinfekčných mydlách sú podľa slov odborníčky veľmi nebezpečné, pretože podporujú vznik rezistencie u baktérií. 24. október 2021 Magazín

24. október 2021 Magazín Dezinfekčné mydlá môžu byť NEBEZPEČNÉ: Aká je pravda o ich naozajstných účinkoch? Nízke koncentrácie dezinfekčných prísad v dezinfekčných mydlách sú podľa slov odborníčky veľmi nebezpečné, pretože podporujú vznik rezistencie u baktérií.

Až 80 percent infekcií sa šíri špinavými rukami. Nedostatočná alebo nesprávna hygiena rúk je podľa odborníkov častým spúšťačom ochorení tráviaceho traktu, respiračných infekcií či infekcií rán.

Hygiena rúk

Ako však upozornila predsedníčka sekcie nemocničnej epidemiológie hygieny Slovenskej epidemiologickej a vakcinologickej spoločnosti Katarína Naďová, príliš veľa dezinfekcie v bežnom živote tiež nie je prospešné.

Poukázala na to, že aj pandémia nového koronavírusu potvrdila význam adekvátnej hygieny rúk. Štandardnou výbavou interiérov prevádzok, škôl či zdravotníckych zariadení sa stali dezinfekčné prostriedky. Odborníci však v bežnom živote pred alkoholovou dezinfekciou uprednostňujú klasické umývanie rúk.

„Používaním agresívnych prostriedkov, ale aj extrémne prehnanou hygienou rúk odstraňujeme z pokožky aj dobré a telu prospešné baktérie, ktorých cieľom je chrániť pokožku pred rozmnožením choroboplodných zárodkov,“ vysvetlila Naďová.

Obyčajná voda nestačí

Vedúca Centra mikrobiológie a prevencie infekcií na Trnavskej univerzite Jaroslava Brňová však uviedla, že obyčajná voda na dôkladné umytie rúk nestačí. Ideálna je kombinácia s tekutým mydlom, respektíve umývacou emulziou s neutrálnym pH.

Podľa jej slov netreba vôbec používať dezinfekčné mydlo, a to ani teraz počas pandémie ochorenia COVID-19.

Hovorí, že v porovnaní s obyčajným tekutým mydlom bez dezinfekčnej prísady sa jeho nadradený účinok nikdy vedeckými štúdiami dostatočne nepreukázal.

Ako si správne umývať ruky?

Nízke koncentrácie dezinfekčných prísad v dezinfekčných mydlách sú podľa jej slov veľmi nebezpečné, pretože podporujú vznik rezistencie u baktérií, ničia mikrobióm pokožky rúk, podporujú vznik kožných alergií a kontaminujú nám životné prostredie.

„Ruky by sme si mali umývať aspoň 40 až 60 sekúnd, nevynechať priestor medzi prstami, chrbát rúk, dlane, nechty či zápästie. Pre porovnanie, ak by sme chceli pri umývaní rúk dosiahnuť deklarovaný účinok dezinfekčného mydla, museli by sme ho nechať pôsobiť na rukách aspoň dve minúty a to je nereálne,“ dodala s dôvetkom, že po umytí rúk sa odporúča použiť čistý uterák alebo jednorazovú utierku, ktorou treba zastaviť prívod vody, čím sa zároveň zabráni priamemu kontaktu rúk s kohútikom.

Ilustračné foto

Zdroj: TASR