Aká je šanca, že sa v lietadle nakazíte koronavírusom? Budete prekvapení!

Od začiatku roka 2020 bolo zaznamenaných 44 prípadov ochorenia COVID-19 na palube lietadla, pričom väčšina z nich bola registrovaná v čase, keď rúška neboli povinné.

Najnovší výskum Medzinárodného združenia leteckých dopravcov (IATA) preukázal, že riziko prenosu nového koronavírusu v lietadle je veľmi nízke. Informovala o tom hovorkyňa Letiska M. R. Štefánika v Bratislave Veronika Ševčíková.

Covid na palube

IATA konštatuje, že od začiatku roka 2020 bolo zaznamenaných 44 prípadov ochorenia COVID-19 na palube lietadla z celkového počtu 1,2 miliardy prepravených cestujúcich leteckou dopravou, pričom väčšina z prípadov bola registrovaná ešte v čase, keď nebolo prekrytie horných dýchacích ciest rúškom na palube povinné pre cestujúcich aj palubný personál. Zo 44 prípadov sú niektoré potvrdené, pravdepodobné či predpokladané.

„Riziko, že sa cestujúci nakazí ochorením COVID-19 na palube lietadla, sa zdá byť veľmi nízke. Len 44 potenciálnych prípadov prenosu ochorenia počas letu spomedzi 1,2 miliardy cestujúcich – to vychádza na 1 prípad na každých 27 miliónov cestujúcich. Uvedomujeme si, že číslo môže byť podcenené, ale i keby bolo 90 % prípadov neodhalených, stále by to predstavovalo len 1 prípad cestujúceho z 2,7 milióna osôb prepravených letecky,“ priblížil zdravotnícky poradca združenia IATA David Powell.

Zároveň prirovnal pravdepodobnosť nakazenia sa koronavírusom na palube lietadla k možnosti zásahu osoby bleskom.

Samostatný výskum možností prenosu vírusu v lietadle zrealizovali aj najväčší výrobcovia lietadiel na svete – spoločnosti Airbus, Boeing a Embraer. Podľa dát z ich simulácií prenosu vírusu na palube je rovnako riziko prenosu na palube lietadla nízke, čo možno pripísať filtrácii vzduchu HEPA filtrami, ktoré ničia 99,9 % baktérií, prúdeniu vzduchu zhora nadol a jeho úplnej výmene 20– až 30-krát za hodinu, prirodzenej bariére medzi cestujúcimi, ktorou sú sedadlá v lietadle, ale aj chráneniu sa cestujúcich tvárovými rúškami.

